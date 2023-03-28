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Без світла: одеситам пояснили причину відключення електроенергії

28 березня 2023 10:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Аварійні бригади ДТЕК вже працюють
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні Одещину накрила негода. Пориви вітру сягають 15-20 м/с. За даними ДТЕК по деяких районах сталось  аварійне відключення світла по високовольтній лінії. Станом на 10:00 через негоду залишилися без світла 28 населених пунктів в області. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони. 

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі. 

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"Наразі виведено з ладу 134 трансформаторні підстанції, 9 повітряних ліній. У ліквідації наслідків задіяні 11 бригад, а це - 22 працівники та 11 одиниць техніки. Через сильні пориви вітру була тимчасово знеструмлена високовольтна лінія, що живить Київський та Малиновський райони міста Одеси. Енергетики оперативно полагодили обладнання та поступово повертають світло в домівки одеситів", — йдеться в повідомленні. 

Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів. Людей закликають максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також не слід залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів. 

Куди звертатись у разі відсутності світла

  • приватні повідомлення на сторінці фейсбук ДТЕК Одеські електромережі;
  • спеціальну форму на сайті ДТЕК Одеські електромережі в розділі "Відсутня електроенергія?";
  • або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90;

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Де зарядити гаджети

Одеські пункти незламності продовжать працювати.  Їх і надалі забезпечуватимуть всім необхідним для постійної роботи. Нині у місті вже понад 300 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.

Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

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