Без света: одесситам объяснили причину отключения электроэнергии

Аварийные бригады ДТЭК уже работают

Сегодня Одесчину накрыла непогода. Порывы ветра доходят до 15-20 м/с. По данным ДТЭК по некоторым районам произошло аварийное отключение света по высоковольтной линии. По состоянию на 10:00 из-за непогоды остались без света 28 населенных пунктов в области. Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

"В настоящее время выведены из строя 134 трансформаторные подстанции, 9 воздушных линий. В ликвидации последствий задействованы 11 бригад, а это - 22 работника и 11 единиц техники. Из-за сильных порывов ветра была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы". Энергетики оперативно починили оборудование и постепенно возвращают свет в дома одесситов", — говорится в сообщении.

В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей. Людей призывают максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Куда обращаться в случае отсутствия света

частные сообщения на странице фейсбук ДТЭК Одесские электросети;

специальную форму на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе "Отсутствует электроэнергия?" ;

или позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90;

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Где зарядить гаджеты

Одесские пункты несокрушимости продолжат работать. Их и дальше будут обеспечивать всем необходимым для постоянной работы. Сейчас в городе уже более 300 пунктов, так что одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.