Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Без света: одесситам объяснили причину отключения электроэнергии arrow

Без света: одесситам объяснили причину отключения электроэнергии

28 марта 2023 10:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Аварийные бригады ДТЭК уже работают
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня Одесчину накрыла непогода. Порывы ветра доходят до 15-20 м/с. По данным ДТЭК по некоторым районам произошло аварийное отключение света по высоковольтной линии. По состоянию на 10:00 из-за непогоды остались без света 28 населенных пунктов в области. Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

"В настоящее время выведены из строя 134 трансформаторные подстанции, 9 воздушных линий. В ликвидации последствий задействованы 11 бригад, а это - 22 работника и 11 единиц техники. Из-за сильных порывов ветра была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы". Энергетики оперативно починили оборудование и постепенно возвращают свет в дома одесситов", — говорится в сообщении.

В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей. Людей призывают максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Куда обращаться в случае отсутствия света

  • частные сообщения на странице фейсбук ДТЭК Одесские электросети;
  • специальную форму на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе "Отсутствует электроэнергия?" ;
  • или позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90;

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Где зарядить гаджеты

Одесские пункты несокрушимости продолжат работать. Их и дальше будут обеспечивать всем необходимым для постоянной работы. Сейчас в городе уже более 300 пунктов, так что одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:40 В Одессе не весь электротранспорт вышел на свой маршрут: какой трамвай не стоит ждать

10:36 Еще один кандидат на бой с Усиком: брошен вызов

10:32 Илон Маск объявил об обновлении платной функции Twitter Blue: детали

10:22 Израильский премьер Нетаньяху откладывает судебную реформу из-за массовых протестов

10:20 McDonald's возобновляет работу заведений в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:16 Лидер КНДР призвал своих ученых увеличить производство ядерного материала для бомб

Эксклюзив

10:13Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба города из-за вторжения россии

10:03 ВСУ уничтожили часть 10-го танкового полка рф: британская разведка объяснила причину этих потерь

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

09:53 Удалось установить имя россиянина, который отдавал приказы атаковать Мариуполь

Эксклюзив

10:13Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба города из-за вторжения россии

Новина з відео

06:55 Решение, искусственный интеллект или правда: СМИ выяснили детали разговора Пригожина и Ахмедова

Новина з відео

23:28 Ведущий канала соловьева заскучал на выступлении Лукашенка и уставился на грудь зрительницы

Новина з відео

22:59 Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки: где оно состоялось и что обсудили

Новина з відео

21:18 Зеленский побывал на месте атаки рф по домам в Запорожье: в каком состоянии здания

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:58 Дело о групповом изнасиловании 14-летней школьницы в Закарпатье: все детали преступления

Новина з відео

19:53 Организаторы Кубка мира по фехтованию сорвали протест украинок против возвращения россиян

Эксклюзив

19:12Масштабный турнир Сил Обороны ко Дню Национальной гвардии Украины

Новина з відео

18:58 Спецназовцы СБУ показали эффектное видео уничтожение вражеского БТР дроном-камикадзе

Эксклюзив

18:50Спорт и волонтерство: как украинцы преодолевали "забег несокрушимости" в поддержку ВСУ

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

21:13Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах

Новина з фото

20:05Как изменились участники бойз-бэнда Backstreet Boys за 30 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:41Кадровое кровопускание: какая участь постигнет Кабмин во время войны

Эксклюзив

19:05Три цели путина: эксперт объяснил, как россия будет использовать ядерное оружие в беларуси

Эксклюзив

18:50Спорт и волонтерство: как украинцы преодолевали "забег несокрушимости" в поддержку ВСУ

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

18:25ТОП-5 фильмов Квентина Тарантино, ставших наследием мирового кинематографа

Актуальное по теме

None 28 Март 10:40

В Одессе не весь электротранспорт вышел на свой маршрут: какой трамвай не стоит ждать

None 28 Март 10:36

Еще один кандидат на бой с Усиком: брошен вызов

None 28 Март 10:32

Илон Маск объявил об обновлении платной функции Twitter Blue: детали

None 28 Март 10:23

Израильский премьер Нетаньяху откладывает судебную реформу из-за массовых протестов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB