В Одесі не закриватимуть пункти незламності
Одеські пункти незламності продовжать працювати. Їх і надалі забезпечуватимуть всім необхідним для постійної роботи.
Про це йдеться в розпорядженні, яке опубліковано на сайті Одеської міської ради.
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"Пункти незламності й надалі забезпечуватимуть пально-мастильними матеріалами, зв'язком, дровами, запасами води та їжі", — йдеться у розпорядженні.
Також у документі зазначено, що у разі погіршення ситуації та при необхідності забезпечення потреб населення протягом двох годин необхідно здійснювати відкриття пунктів незламності на відповідній території.
Зазначимо, перечекати відключення світла в автентичному та традиційному житлі народів Азії можна просто у парку. Після столиці, Харкова та Львова "незламна" юрта тепер функціонує і в Одесі.
Де зарядити гаджет
Попит на відвідування пунктів незламності різко зростає після ракетних обстрілів чи аварій в енергосистемі. Нині у місті вже понад 300 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.
Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.
Нагадаємо, в Одесі на базі Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" відкрився найбільший пункт незламності в місті — Центр єдності одеської молоді. Паралельно із дитячим навчанням тут є місце для усіх охочих підзарядити телефони або "спіймати" інтернет для роботи.