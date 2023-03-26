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В Одесі не закриватимуть пункти незламності

26 березня 2023 18:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі не закриватимуть пункти незламності
Одеська мерія продовжить забезпечувати функціонування пунктів незламності
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеські пункти незламності продовжать працювати.  Їх і надалі забезпечуватимуть всім необхідним для постійної роботи.

Про це йдеться в розпорядженні, яке опубліковано на сайті Одеської міської ради. 

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"Пункти незламності й надалі забезпечуватимуть пально-мастильними матеріалами, зв'язком, дровами, запасами води та їжі", — йдеться у розпорядженні.

Також у документі зазначено, що у разі погіршення ситуації та при необхідності забезпечення потреб населення протягом двох годин необхідно здійснювати відкриття пунктів незламності на відповідній території.

Зазначимо, перечекати відключення світла в автентичному та традиційному житлі народів Азії можна просто у парку. Після столиці, Харкова та Львова "незламна" юрта тепер функціонує і в Одесі. 

Де зарядити гаджет

Попит на відвідування пунктів незламності різко зростає після ракетних обстрілів чи аварій в енергосистемі. Нині у місті вже понад 300 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.

Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок. 

Нагадаємо, в Одесі на базі Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" відкрився найбільший пункт незламності в місті — Центр єдності одеської молоді. Паралельно із дитячим навчанням тут є місце для усіх охочих підзарядити телефони або "спіймати" інтернет для роботи.

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