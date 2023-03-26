В Одессе не будут закрывать пункты несокрушимости

Одесская мэрия продолжит обеспечивать функционирование пунктов несокрушимости

Одесские пункты несокрушимости продолжат работать. Их и дальше будут обеспечивать всем необходимым для постоянной работы.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Одесского городского совета.

"Пункты несокрушимости и дальше будут обеспечивать горюче-смазочными материалами, связью, дровами, запасами воды и пищи", — говорится в распоряжении.

Также в документе указано, что в случае ухудшения ситуации и при необходимости обеспечения потребностей населения в течение двух часов необходимо производить открытие пунктов несокрушимости на соответствующей территории.

Отметим, переждать отключение света в аутентичном и традиционном жилье народов Азии можно прямо в парке. После столицы, Харькова и Львова "несокрушительная" юрта теперь функционирует и в Одессе.

Где зарядить гаджет

Спрос на посещение пунктов несокрушимости резко растет после ракетных обстрелов или аварий в энергосистеме. Сейчас в городе уже более 300 пунктов, так что одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Напомним, в Одессе на базе Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" открылся самый большой пункт несокрушимости в городе — Центр единства одесской молодежи. Параллельно с детским обучением здесь есть место для всех желающих подзарядить телефоны или поймать интернет для работы.