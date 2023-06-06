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В Одессе два дня не будет работать бювет: где набрать воду

6 июня 2023 11:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе два дня не будет работать бювет: где набрать воду
Человек набирает воду в бювете. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение двух дней, 7 и 8 июня, бюветный комплекс по улице Космонавтов, 17а будет временно закрыт и не будет функционировать для посетителей. Это связано с ремонтными работами.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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После завершения ремонтных работ бюветный комплекс возобновит свою привычную работу и готов принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.

Бюветы Одессы

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16ю;​
  • Адмиральский проспект, 31ю;​
  • Дача Ковалевского, 150;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

  • Старо-базарный сквер, 3ю;​
  • Гагарина проспект, 33ю;
  • ​Академическая, 11ю;​
  • Ольгиевская, 37ю;​
  • Старопортофранковская, 105;​
  • Академическая, 2ю (работает до 18:00);
  • ​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;​
  • Дальницкая, 25ю;​ Инглези, 1ю.

Суворовский район:

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.

Напомним, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июня в Одессе будет прекращено водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня. Какие улицы в Одессе без воды — читайте в материале.

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