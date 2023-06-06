В Одессе два дня не будет работать бювет: где набрать воду
В течение двух дней, 7 и 8 июня, бюветный комплекс по улице Космонавтов, 17а будет временно закрыт и не будет функционировать для посетителей. Это связано с ремонтными работами.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
После завершения ремонтных работ бюветный комплекс возобновит свою привычную работу и готов принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.
Бюветы Одессы
Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
- Старо-базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю.
Малиновский район:
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю; Инглези, 1ю.
Суворовский район:
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.
Напомним, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июня в Одессе будет прекращено водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня. Какие улицы в Одессе без воды — читайте в материале.