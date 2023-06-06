В Одессе два дня не будет работать бювет: где набрать воду

Человек набирает воду в бювете. Фото: Новости.

В течение двух дней, 7 и 8 июня, бюветный комплекс по улице Космонавтов, 17а будет временно закрыт и не будет функционировать для посетителей. Это связано с ремонтными работами.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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После завершения ремонтных работ бюветный комплекс возобновит свою привычную работу и готов принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.

Бюветы Одессы

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16ю;​

Адмиральский проспект, 31ю;​

Дача Ковалевского, 150;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-базарный сквер, 3ю;​

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;​

Ольгиевская, 37ю;​

Старопортофранковская, 105;​

Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;​

Дальницкая, 25ю;​ Инглези, 1ю.

Суворовский район:

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.

Напомним, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июня в Одессе будет прекращено водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня. Какие улицы в Одессе без воды — читайте в материале.