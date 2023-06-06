В Одесі два дні не працюватиме бювет: де набрати воду
Протягом двох днів, 7 та 8 червня, бюветний комплекс на вулиці Космонавтів, 17а буде тимчасово закритий і не буде функціонувати для відвідувачів. Це пов’язано із ремонтними роботами.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Після завершення ремонтних робіт бюветний комплекс відновить свою звичну роботу та буде готовий приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.
Бювети Одеси
Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю (працює до 18:00);
- Академічна, 30ю.
Малиновський район:
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю; Інглезі, 1ю.
Суворівський район:
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.
Нагадаємо, у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 червня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня. Які вулиці в Одесі без води — читайте в матеріалі.