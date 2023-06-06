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В Одесі два дні не працюватиме бювет: де набрати воду

6 червня 2023 11:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі два дні не працюватиме бювет: де набрати воду
Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом двох днів, 7 та 8 червня, бюветний комплекс на вулиці Космонавтів, 17а  буде тимчасово закритий і не буде функціонувати для відвідувачів. Це пов’язано із ремонтними роботами. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Після завершення ремонтних робіт бюветний комплекс відновить свою звичну роботу та буде готовий приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.

Бювети Одеси

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами: 

Київський район:

  • Фонтанська дорога, 16ю; ​
  • Адміральський проспект, 31ю; ​
  • Дача Ковалевського, 150ю; 
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю. 

Приморський район: 

  • ​Старо-Базарний сквер, 3ю; ​
  • Гагаріна проспект, 33ю; 
  • ​Академічна, 11ю; ​
  • Ольгіївська, 37ю; ​
  • Старопортофранківська, 105ю; ​
  • Академічна, 2ю (працює до 18:00); 
  • ​Академічна, 30ю. 

Малиновський район: 

  • Михайлівська площа, 19ю; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю; ​
  • Дальницька, 25ю; ​Інглезі, 1ю. 

Суворівський район: ​

  • Кримська, 71ю; 
  • Курорт Куяльник, 4ю. 

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня. 

Нагадаємо, у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 червня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня. Які вулиці в Одесі без води — читайте в матеріалі

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