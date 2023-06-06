В Одесі два дні не працюватиме бювет: де набрати воду

Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Протягом двох днів, 7 та 8 червня, бюветний комплекс на вулиці Космонавтів, 17а буде тимчасово закритий і не буде функціонувати для відвідувачів. Це пов’язано із ремонтними роботами.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Після завершення ремонтних робіт бюветний комплекс відновить свою звичну роботу та буде готовий приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.

Бювети Одеси

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за наступними адресами:

Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16ю; ​

Адміральський проспект, 31ю; ​

Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район:

​Старо-Базарний сквер, 3ю; ​

Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю; ​

Ольгіївська, 37ю; ​

Старопортофранківська, 105ю; ​

Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​Академічна, 30ю.

Малиновський район:

Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю; ​

Дальницька, 25ю; ​Інглезі, 1ю.

Суворівський район: ​

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня.

Нагадаємо, у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 червня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня. Які вулиці в Одесі без води — читайте в матеріалі.