Завтра в Одесі припинять водопостачання: за якими адресами

Вода в бюветі. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 червня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 06 червня 2023 року з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста:

Недєліна

Гвардійська

Бригадна

Кондрашина

Новоберегова,

Бернардацці.

У разі виникнення питань одеситів просять звертатися за телефонами:

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

Зазначимо, частина споживачів Заводського та Центрального районів Миколаєва залишилися без води. Причина — аварія на водогоні у центрі міста.

Нагадаємо, 29 травня у м. Чорноморськ відбувся прорив водопровідної магістралі. В результаті близько половини мешканців міста залишилися без водопостачання.