Завтра в Одесі припинять водопостачання: за якими адресами

Які вулиці в Одесі завтра будуть без води
У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 червня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 06 червня 2023 року з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста:
- Недєліна
- Гвардійська
- Бригадна
- Кондрашина
- Новоберегова,
- Бернардацці.
У разі виникнення питань одеситів просять звертатися за телефонами:
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
Зазначимо, частина споживачів Заводського та Центрального районів Миколаєва залишилися без води. Причина — аварія на водогоні у центрі міста.
Нагадаємо, 29 травня у м. Чорноморськ відбувся прорив водопровідної магістралі. В результаті близько половини мешканців міста залишилися без водопостачання.