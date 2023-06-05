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Які вулиці в Одесі завтра будуть без води

5 червня 2023 20:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Завтра в Одесі припинять водопостачання: за якими адресами
Вода в бюветі. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 червня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 06 червня 2023 року з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста: 

  • Недєліна 
  • Гвардійська
  • Бригадна
  • Кондрашина
  • Новоберегова,
  • Бернардацці. 

У разі виникнення питань одеситів просять звертатися за телефонами:

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155 

Зазначимо, частина споживачів Заводського та Центрального районів Миколаєва залишилися без води. Причина — аварія на водогоні у центрі міста.

Нагадаємо, 29 травня у м. Чорноморськ відбувся прорив водопровідної магістралі. В результаті близько половини мешканців міста залишилися без водопостачання.

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