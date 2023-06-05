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Какие улицы в Одессе будут завтра без воды

5 июня 2023 20:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Завтра в Одессе прекратят водоснабжение: по каким адресам
Вода в бювете. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июня в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Филиал "Инфоксводоканал" сообщает, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 06 июня 2023 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Неделина
  • Гвардейская
  • Бригадная
  • Кондрашина
  • Новобереговая
  • Бернардацци.

В случае возникновения вопросов одесситов просят обращаться по телефонам:

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155

Отметим, что часть потребителей Заводского и Центрального районов Николаева остались без воды. Причина — авария на водопроводе в центре города.

Напомним, 29 мая в Черноморске произошел прорыв водопроводной магистрали. В результате около половины жителей города остались без водоснабжения.

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