Завтра в Одессе прекратят водоснабжение: по каким адресам

Какие улицы в Одессе будут завтра без воды
В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июня в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Филиал "Инфоксводоканал" сообщает, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 06 июня 2023 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Неделина
- Гвардейская
- Бригадная
- Кондрашина
- Новобереговая
- Бернардацци.
В случае возникновения вопросов одесситов просят обращаться по телефонам:
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
Отметим, что часть потребителей Заводского и Центрального районов Николаева остались без воды. Причина — авария на водопроводе в центре города.
Напомним, 29 мая в Черноморске произошел прорыв водопроводной магистрали. В результате около половины жителей города остались без водоснабжения.