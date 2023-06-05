Завтра в Одессе прекратят водоснабжение: по каким адресам

Вода в бювете. Фото: Новини.LIVE

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июня в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Филиал "Инфоксводоканал" сообщает, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 06 июня 2023 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Неделина

Гвардейская

Бригадная

Кондрашина

Новобереговая

Бернардацци.

В случае возникновения вопросов одесситов просят обращаться по телефонам:

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

Отметим, что часть потребителей Заводского и Центрального районов Николаева остались без воды. Причина — авария на водопроводе в центре города.

Напомним, 29 мая в Черноморске произошел прорыв водопроводной магистрали. В результате около половины жителей города остались без водоснабжения.