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В Одессе два месяца не будет работать одно из укрытий: где прятаться в случае тревоги

21 августа 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе два месяца не будет работать одно из укрытий: где прятаться в случае тревоги
Люди в укрытии. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С сегодняшнего дня, 21 августа, до 24 октября 2023 года запланировано проведение капитального ремонта защитного сооружения в Одессе. Речь идет об укрытии, расположенном по адресу Адмиральский проспект, 16-А.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В мэрии предоставили перечень ближайших защитных сооружений, в которых можно скрываться в случае воздушной тревоги.

  • просп. Адмиральский, 42-А;
  • просп. Адмиральский, 29;
  • просп. Адмиральский, 11-А;
  • ул. Судостроительная, 11

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Одессе планируют закупить школьную мебель для учебных заведений за 5 миллионов гривен. Предполагается, что они будут использоваться в укрытиях во время воздушных тревог.

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