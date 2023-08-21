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В Одесі два місяці не працюватиме одне з укриттів: де ховатись у разі тривоги

21 серпня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі два місяці не працюватиме одне з укриттів: де ховатись у разі тривоги
Люди в сховищі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Від сьогодні, 21 серпня, до приблизно 24 жовтня 2023 року заплановано проведення капітального ремонту захисної споруди в Одесі. Мова йде про укриття, що розташоване за адресою Адміральський проспект, 16-А.

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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В мерії надали перелік найближчих захисних споруд, в яких можна буде ховатись у разі повітряної тривоги. 

  • просп. Адміральський, 42-А; 
  • просп. Адміральський, 29;
  • просп. Адміральський, 11-А;
  • вул. Суднобудівна, 11.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, в Одесі планують закупити шкільні меблі для закладів освіти за 5 мільйонів гривень. Передбачається, що їх використовуватимуть в укриттях під час повітряних тривог.

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