Пожар в Одессе - загорелось складское помещение в Пересыпском районе

Тушение пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В Одессе в Пересыпском районе загорелась оргтехника в складском здании. Пожар быстро ликвидировали спасатели, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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В Одессе на улице Пересыпской, 7, произошел пожар, в результате которого загорелась оргтехника на верхнем этаже 4-этажного складского здания. Спасатели быстро ликвидировали огонь и не позволили ему распространиться на соседние помещения. К счастью, среди работников предприятия, никто не пострадал.

"От ГСЧС привлекались 9 единиц техники и 38 пожарных, от Коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" — 1 единица техники и 3 человека",— говорится в сообщении спасателей.

Складское помещение. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Ликвидация пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Спасатель после тушения. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые подожгли военный фургон. А также о пожарах в результате попаданий дронов в Одессе.