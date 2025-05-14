Пожар в Одессе - загорелось складское помещение в Пересыпском районе

В Одессе горел склад с оргтехникой — детали
В Одессе в Пересыпском районе загорелась оргтехника в складском здании. Пожар быстро ликвидировали спасатели, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе
В Одессе на улице Пересыпской, 7, произошел пожар, в результате которого загорелась оргтехника на верхнем этаже 4-этажного складского здания. Спасатели быстро ликвидировали огонь и не позволили ему распространиться на соседние помещения. К счастью, среди работников предприятия, никто не пострадал.
"От ГСЧС привлекались 9 единиц техники и 38 пожарных, от Коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" — 1 единица техники и 3 человека",— говорится в сообщении спасателей.
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