Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса В Одессе горел склад с оргтехникой — детали

В Одессе горел склад с оргтехникой — детали

Ua en ru
Дата публикации 14 мая 2025 17:46
Пожар в Одессе - загорелось складское помещение в Пересыпском районе
Тушение пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В Одессе в Пересыпском районе загорелась оргтехника в складском здании. Пожар быстро ликвидировали спасатели, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Пожар в Одессе

В Одессе на улице Пересыпской, 7, произошел пожар, в результате которого загорелась оргтехника на верхнем этаже 4-этажного складского здания. Спасатели быстро ликвидировали огонь и не позволили ему распространиться на соседние помещения. К счастью, среди работников предприятия, никто не пострадал.

"От ГСЧС привлекались 9 единиц техники и 38 пожарных, от Коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" — 1 единица техники и 3 человека",— говорится в сообщении спасателей.

На зображенні може бути: 1 особа та текст
Складское помещение. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
На зображенні може бути: 1 особа та текст
Ликвидация пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
На зображенні може бути: 1 особа та текст
Спасатель после тушения. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые подожгли военный фургон. А также о пожарах в результате попаданий дронов в Одессе.

Одесса пожар ГСЧС Новости Одессы спасатели
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /