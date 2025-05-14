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Головна Одеса В Одесі горів склад з оргтехнікою — деталі

В Одесі горів склад з оргтехнікою — деталі

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Дата публікації: 14 травня 2025 17:46
Пожежа в Одесі - загорілося складське приміщення у Пересипському районі
Гасіння пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

В Одесі у Пересипському районі загорілася оргтехніка в складській будівлі. Пожежу швидко ліквідували рятувальники, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Пожежа в Одесі

В Одесі на вулиці Пересипській, 7, сталася  пожежа, внаслідок якої загорілася оргтехніка на верхньому поверсі 4-поверхової складської будівлі. Рятувальники швидко ліквідували вогонь і не дозволили йому поширитися на сусідні приміщення. На щастя, серед працівників підприємства, ніхто не постраждав.

"Від ДСНС залучались 9 одиниць техніки та 38 вогнеборця, від Комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" — 1 одиниця техніки та 3 чоловіка", — йдеться у повідомленні рятувальників.

На зображенні може бути: 1 особа та текст
Складське приміщення. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
На зображенні може бути: 1 особа та текст
Ліквідація пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
На зображенні може бути: 1 особа та текст
Рятувальник після гасіння. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які підпалили військовий фургон. А також про пожежі внаслідок влучань дронами в Одесі.

 

Одеса пожежа ДСНС Новини Одеси рятувальники
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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