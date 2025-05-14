Пожежа в Одесі - загорілося складське приміщення у Пересипському районі

Гасіння пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

В Одесі у Пересипському районі загорілася оргтехніка в складській будівлі. Пожежу швидко ліквідували рятувальники, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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В Одесі на вулиці Пересипській, 7, сталася пожежа, внаслідок якої загорілася оргтехніка на верхньому поверсі 4-поверхової складської будівлі. Рятувальники швидко ліквідували вогонь і не дозволили йому поширитися на сусідні приміщення. На щастя, серед працівників підприємства, ніхто не постраждав.

"Від ДСНС залучались 9 одиниць техніки та 38 вогнеборця, від Комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" — 1 одиниця техніки та 3 чоловіка", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Складське приміщення. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Ліквідація пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Рятувальник після гасіння. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які підпалили військовий фургон. А також про пожежі внаслідок влучань дронами в Одесі.