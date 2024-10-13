В Одесском районе загорелся трамвай, пожар ликвидирован без пострадавших

Спасатель тушит огонь в трамвае. Фото: ГСЧС

Вчера вечером в Одессе во время движения загорелся трамвай. Пожар был ликвидирован. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

В Одессе горел трамвай

По информации чрезвычайников, событие произошло на проспекте Небесной Сотни. Пожар удалось быстро ликвидировать благодаря оперативному вмешательству спасателей. На место инцидента выехали 2 единицы техники и 7 пожарных ГСЧС, которые справились с огнем за 20 минут.

По предварительным данным, никто из пассажиров и персонала не пострадал. Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются экспертами. Трамвай временно не эксплуатируется, пока не будет завершено расследование инцидента.

Спасатели сражаются с огнем. Фото: ГСЧС

Правила безопасности

Чтобы избежать возгорания электрообогревателей, следует придерживаться следующих правил:

не пользуйтесь самодельными приборами;

внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации обогревателя; если обогреватель искрит или дымит, есть повреждения шнура, вилки — пользоваться им нельзя;

не допускайте перегрева прибора;

расстояние между обогревателем и легковоспламеняющимися вещами должно быть не менее 1 метра;

не пользуйтесь электрическим обогревателем в помещениях, где возможен его контакт с водой.

не пользуйтесь электрическим обогревателем в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями, в захламленных и засоренных помещениях.

не размещайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями. Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель).

Напомним, в Одессе из-за "дуйки" годовалая девочка попала в больницу. Также на Львовщине дотла сгорел вагон поезда.