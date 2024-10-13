В Одесском районе загорелся трамвай, пожар ликвидирован без пострадавших

В Одессе на ходу горел трамвай — фото
Вчера вечером в Одессе во время движения загорелся трамвай. Пожар был ликвидирован. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
В Одессе горел трамвай
По информации чрезвычайников, событие произошло на проспекте Небесной Сотни. Пожар удалось быстро ликвидировать благодаря оперативному вмешательству спасателей. На место инцидента выехали 2 единицы техники и 7 пожарных ГСЧС, которые справились с огнем за 20 минут.
По предварительным данным, никто из пассажиров и персонала не пострадал. Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются экспертами. Трамвай временно не эксплуатируется, пока не будет завершено расследование инцидента.
Правила безопасности
Чтобы избежать возгорания электрообогревателей, следует придерживаться следующих правил:
- не пользуйтесь самодельными приборами;
- внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации обогревателя; если обогреватель искрит или дымит, есть повреждения шнура, вилки — пользоваться им нельзя;
- не допускайте перегрева прибора;
- расстояние между обогревателем и легковоспламеняющимися вещами должно быть не менее 1 метра;
- не пользуйтесь электрическим обогревателем в помещениях, где возможен его контакт с водой.
- не пользуйтесь электрическим обогревателем в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями, в захламленных и засоренных помещениях.
- не размещайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями. Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель).
Напомним, в Одессе из-за "дуйки" годовалая девочка попала в больницу. Также на Львовщине дотла сгорел вагон поезда.
Читайте Новини.LIVE!