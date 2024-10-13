В Одеському районі загорівся трамвай, пожежу ліквідовано без постраждалих

В Одесі на ходу горів трамвай — фото
Вчора ввечері в Одесі під час руху загорівся трамвай. Пожежу було ліквідовано. Причини загоряння та збитки наразі встановлюються.
Про це у неділю, 13 жовтня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
В Одесі горів трамвай
За інформацією надзвичайників, подія сталася на проспекті Небесної Сотні. Пожежу вдалося швидко ліквідувати завдяки оперативному втручанню рятувальників. На місце інциденту виїхали 2 одиниці техніки та 7 вогнеборців ДСНС, які впоралися з вогнем за 20 хвилин.
За попередніми даними, ніхто з пасажирів та персоналу не постраждав. Причини пожежі та сума збитків наразі встановлюються експертами. Трамвай тимчасово не експлуатується, доки не буде завершено розслідування інциденту.
Правила безпеки
Щоб уникнути загоряння електрообігрівачів, варто дотримуватися таких правил:
- не користуйтеся саморобними приладами;
- уважно прочитайте інструкцію з експлуатації обігрівача; якщо обігрівач іскрить або димить, є пошкодження шнура, вилки — користуватися ним не можна;
- не допускайте перегріву приладу;
- відстань між обігрівачем та легкозаймистими речами має бути не менше 1 метру;
- не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщеннях, де можливий його контакт з водою.
- не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщенні з лакофарбовими матеріалами, розчинниками та іншими займистими рідинами, у захаращених і засмічених приміщеннях.
- не розміщуйте мережеві дроти обігрівача під килимами та іншими покриттями. Не ставте на дроти важкі предмети (наприклад, меблі).
Нагадаємо, в Одесі через "дуйку" однорічна дівчинка потрапила до лікарні. Також на Львівщині вщент згорів вагон потягу.
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