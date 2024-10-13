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В Одесі на ходу горів трамвай — фото

13 жовтня 2024 10:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одеському районі загорівся трамвай, пожежу ліквідовано без постраждалих
Рятувальник гасить вогонь в трамваї. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вчора ввечері в Одесі під час руху загорівся трамвай. Пожежу було ліквідовано. Причини загоряння та збитки наразі встановлюються.

Про це у неділю, 13 жовтня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

В Одесі горів трамвай

За інформацією надзвичайників, подія сталася на проспекті Небесної Сотні. Пожежу вдалося швидко ліквідувати завдяки оперативному втручанню рятувальників. На місце інциденту виїхали 2 одиниці техніки та 7 вогнеборців ДСНС, які впоралися з вогнем за 20 хвилин.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів та персоналу не постраждав. Причини пожежі та сума збитків наразі встановлюються експертами. Трамвай тимчасово не експлуатується, доки не буде завершено розслідування інциденту.

В Одесі горить трамвай
Рятувальники борються з вогнем. Фото: ДСНС

Правила безпеки

Щоб уникнути загоряння електрообігрівачів, варто дотримуватися таких правил:

  • не користуйтеся саморобними приладами;
  • уважно прочитайте інструкцію з експлуатації обігрівача; якщо обігрівач іскрить або димить, є пошкодження шнура, вилки — користуватися ним не можна;
  • не допускайте перегріву приладу;
  • відстань між обігрівачем та легкозаймистими речами має бути не менше 1 метру;
  • не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщеннях, де можливий його контакт з водою.
  • не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщенні з лакофарбовими матеріалами, розчинниками та іншими займистими рідинами, у захаращених і засмічених приміщеннях.
  • не розміщуйте мережеві дроти обігрівача під килимами та іншими покриттями. Не ставте на дроти важкі предмети (наприклад, меблі).

Нагадаємо, в Одесі через "дуйку" однорічна дівчинка потрапила до лікарні. Також на Львівщині вщент згорів вагон потягу. 

Одеса пожежа Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси рятувальники

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