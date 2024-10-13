В Одеському районі загорівся трамвай, пожежу ліквідовано без постраждалих

Рятувальник гасить вогонь в трамваї. Фото: ДСНС

Вчора ввечері в Одесі під час руху загорівся трамвай. Пожежу було ліквідовано. Причини загоряння та збитки наразі встановлюються.

Про це у неділю, 13 жовтня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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За інформацією надзвичайників, подія сталася на проспекті Небесної Сотні. Пожежу вдалося швидко ліквідувати завдяки оперативному втручанню рятувальників. На місце інциденту виїхали 2 одиниці техніки та 7 вогнеборців ДСНС, які впоралися з вогнем за 20 хвилин.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів та персоналу не постраждав. Причини пожежі та сума збитків наразі встановлюються експертами. Трамвай тимчасово не експлуатується, доки не буде завершено розслідування інциденту.

Рятувальники борються з вогнем. Фото: ДСНС

Правила безпеки

Щоб уникнути загоряння електрообігрівачів, варто дотримуватися таких правил:

не користуйтеся саморобними приладами;

уважно прочитайте інструкцію з експлуатації обігрівача; якщо обігрівач іскрить або димить, є пошкодження шнура, вилки — користуватися ним не можна;

не допускайте перегріву приладу;

відстань між обігрівачем та легкозаймистими речами має бути не менше 1 метру;

не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщеннях, де можливий його контакт з водою.

не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщенні з лакофарбовими матеріалами, розчинниками та іншими займистими рідинами, у захаращених і засмічених приміщеннях.

не розміщуйте мережеві дроти обігрівача під килимами та іншими покриттями. Не ставте на дроти важкі предмети (наприклад, меблі).

Нагадаємо, в Одесі через "дуйку" однорічна дівчинка потрапила до лікарні. Також на Львівщині вщент згорів вагон потягу.