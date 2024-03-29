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В Одессе и области объявлена воздушная тревога — ракетная опасность

29 марта 2024 17:21
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе и области объявлена воздушная тревога — ракетная опасность
Ракетоноситель Ту-22м3 в воздухе. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Воздушная тревога раздается третий раз на территории Одессы и Одесской области сегодня, 29 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе ракетных обстрелов региона.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога — ракетная опасность - фото 1
Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Ракетная опасность

Мониторинговые каналы сообщают о сверхзвуковом ракетоносителе Ту-22м3 в акватории Черного моря.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Харьковской, Черкасской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Винницкой и Херсонской областях Украины. Также находится в опасности Донецкая, Луганская области и территория временно оккупированного Крыма.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога — ракетная опасность - фото 3
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что сегодня, 29 марта, враг нанес ракетный удар по Одессе. Известно, что в результате атаки пострадали три человека, среди которых есть дети.

Одесса
российские войска
самолет
Одесская область
воздушная тревога
ракетный удар

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