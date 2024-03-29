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В Одесі та області оголошена повітряна тривога — ракетна небезпека

29 березня 2024 17:21
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі та області оголошена повітряна тривога — ракетна небезпека
Ракетоносій Ту-22м3 у повітрі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Повітряна тривога лунає втретє на території Одесі та Одеській області сьогодні, 29 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу ракетного обстрілу регіону. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

В Одесі і області оголошена повітряна тривога — ракетна небезпека - фото 1
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Ракетна небезпека

Моніторингові канали повідомляють про сверхзвуковий ракетоносій Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.
 

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В Одесі і області оголошена повітряна тривога — ракетна небезпека - фото 2
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в Одеській, Харківській, Черкаській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Вінницькій та Херсонській областях України. Також у небезпеці Донецька, Луганська області та територія тимчасово окупованого Криму.

В Одесі і області оголошена повітряна тривога — ракетна небезпека - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

 Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, ворог завдав ракетного удару по Одесі. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждало троє людей, серед яких є діти.

Одеса
російські війська
літак
Одеська область
повітряна тривога
ракетний удар

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