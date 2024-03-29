В Одесі та області оголошена повітряна тривога — ракетна небезпека

Ракетоносій Ту-22м3 у повітрі. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога лунає втретє на території Одесі та Одеській області сьогодні, 29 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу ракетного обстрілу регіону.



Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Ракетна небезпека

Моніторингові канали повідомляють про сверхзвуковий ракетоносій Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.



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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в Одеській, Харківській, Черкаській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Вінницькій та Херсонській областях України. Також у небезпеці Донецька, Луганська області та територія тимчасово окупованого Криму.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, ворог завдав ракетного удару по Одесі. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждало троє людей, серед яких є діти.