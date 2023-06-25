В Одессе есть большая потребность в донорской крови 3 (+)
На понедельник 26 июня в Одессе требуются 10 доноров 3(+) группы крови. Желающих просят зарегистрироваться и присоединиться к донации.
Об этом сообщает телеграмма-канал Донор. Одесса.
"Друзья, к сожалению, очень большая потребность в донорах крови группы 3(+) на этой неделе. На понедельник 26 июня нужны 10 доноров 3(+). Слободка с 9:00 до 12:00. Очень просим всех, кто имеет эту группу крови, приобщиться к сдаче", — говорится в сообщении.
После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Как подготовиться к донации
- За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств
- За 48 часов до донации исключить алкоголь.
Что нельзя кушать перед донацией:
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите, то нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение, ведь вы спасаете человеческую жизнь!
Напомним, в течение недели акции "Сдай кровь — спаси жизнь", организованной в рамках проекта "Донор Одесса", более 100 сотрудников городских медицинских учреждений стали донорами крови. Учитывая значительное количество желающих, акция продлена на следующие недели, чтобы удовлетворить текущие потребности в донорской крови городского отделения трансфузиологии.