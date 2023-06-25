В Одессе есть большая потребность в донорской крови 3 (+)

Донация крови. Фото: Донор.Одесса

На понедельник 26 июня в Одессе требуются 10 доноров 3(+) группы крови. Желающих просят зарегистрироваться и присоединиться к донации.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор. Одесса.

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"Друзья, к сожалению, очень большая потребность в донорах крови группы 3(+) на этой неделе. На понедельник 26 июня нужны 10 доноров 3(+). Слободка с 9:00 до 12:00. Очень просим всех, кто имеет эту группу крови, приобщиться к сдаче", — говорится в сообщении.

После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Как подготовиться к донации

За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств

За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Что нельзя кушать перед донацией:

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите, то нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение, ведь вы спасаете человеческую жизнь!

Напомним, в течение недели акции "Сдай кровь — спаси жизнь", организованной в рамках проекта "Донор Одесса", более 100 сотрудников городских медицинских учреждений стали донорами крови. Учитывая значительное количество желающих, акция продлена на следующие недели, чтобы удовлетворить текущие потребности в донорской крови городского отделения трансфузиологии.