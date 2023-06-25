В Одесі є велика потреба в донорській крові 3 (+)

Донація крові. Фото: Донор.Одеса

На понеділок 26 червня в Одесі потрібні 10 донорів 3(+) групи крові. Охочих просять зареєструватися та долучитися до донації.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор. Одеса.

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"Друзі, на жаль, дуже велика потреба в донорах крові групи 3(+) цього тижня. На понеділок 26 червня потрібні 10 донорів 3(+). Слобідка з 9:00 до 12:00. Дуже просимо всіх, хто має цю групу крові, долучитися до здачі", — йдеться у повідомленні.

Після реєстрації Вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Як підготуватися до донації

За 72 години до донації утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків

За 48 годин до донації виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа

молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло

банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк

яйця

чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез

солодкі магазинні газировки та енергетики

шоколад, халва, горіхи

Якщо курите, то не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після, щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

На донацію візьміть з собою паспорт, а ще гарний настрій, адже ви рятуєте людське життя!

Нагадаємо, протягом тижня акції "Здай кров — врятуй життя", організованої в рамках проєкту "Донор Одеса", понад 100 співробітників міських медичних закладів стали донорами крові. З огляду на значну кількість охочих, акцію продовжено на наступні тижні, щоб задовольнити поточні потреби у донорській крові міського відділення трансфузіології.