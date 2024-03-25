В Одессе раздается воздушная тревога — какая угроза

Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное. Фото: AFP

В некоторых областях Украины, в частности в Одессе и Одесской области, звучит воздушная тревога сейчас, 25 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областей. Также тревога объявлена в Донецкой, Луганской областях и на территории Крыма.

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате атаки беспилотников на регион в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть Одессы без света в городе временно прекращена работа электротранспорта.