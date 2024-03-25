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В Одесі лунає повітряна тривога — яка загроза

25 березня 2024 10:28
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі лунає повітряна тривога — яка загроза
Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне. Фото: AFP
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В деяких областях України, зокрема в Одесі та Одеській області, звучить повітряна тривога зараз, 25 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу балістики. 

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗС України.
 

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Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Дніпропетровській, Кіровоградської та Київської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Луганській областях та на території Криму.

В Одесі лунає повітряна тривога — яка причина - фото 2

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

 Нагадаємо, що очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в результаті атаки безпілотників на регіон в ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина Одеси без світла, у місті тимчасово припинено роботу електротранспорту.

Одеса
Одеська область
повітряна тривога

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