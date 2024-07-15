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В Одессе люди перекрыли дорогу из-за проблем со светом в ж/к "Омега"

15 июля 2024 23:18
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
ЖК Омега в Одессе испытывает проблемы со светом — люди протестуют
Жители ЖК "Омега" перекрыли дорогу. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 15 июля, в Одессе люди перекрыли дорогу на улице Толбухина из-за отсутствия трансформаторной подстанции в жилом комплексе "Омега", которую им обещал застройщик. Поскольку данный ЖК официально не введен в эксплуатацию, жильцы нескольких домов даже не могут узнать графики отключения света. По документам там просто строительная площадка.

Об этом сообщают Новини.LIVE .

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Люди перекрыли дорогу из-за проблем со светом

Житель одесского комплекса "Омега" Роман рассказывает, что застройщик "Будова" должен был поставить трансформаторную подстанцию еще несколько лет назад во время сдачи квартир. Однако строительная компания обанкротилась. Жители требуют вернуть им трансформаторную подстанцию.

"При получении документов на квартиру нам были выданы сертификаты, где было отмечено, что трансформаторная подстанция оборудована и есть все необходимое оборудование для жизнедеятельности комплекса. По факту там пустая подстанция", — говорит он.

В Одессе протестуют из-за отключения света
Люди вышли на протест в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мужчина добавил, что представители компании застройщика к людям не вышли. Управляющая компания ничего не обещает и общается только отговорками.

Роман отметил, что перекрытия дорог будут регулярными, каждый день, пока их требования не выполнят.

Тем временем люди кричат "Будова — воры" и силой останавливают машины.

Другая жительница ЖК "Омега" Оксана рассказывает, что жителям выключают свет на 12 часов, а они даже не могут узнать, когда его включат. По ее словам, этого жилого комплекса нет в графиках ДТЭК. Это связано с тем, что ЖК официально не сдали в эксплуатацию.

Женщина также сообщила, что недавно, кода им включили электроэнергию, то из-за напряжения что-то сгорело в трансформаторе. Жители позвонили электрику и тот сказал, что света не будет сутки. Поэтому люди вышли на протест, чтобы на их ситуацию обратили внимание застройщик и весь город.

Из-за протеста водители возмущаются, что не могут проехать домой из-за перекрытия дороги, поэтому пытаются прорваться сквозь толпу.

Между тем, жители "Омеги" останавливают эти машины и иногда даже "бросаются" на них.

Напомним, в Одесской области во вторник, 16 июля, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии на протяжении целых суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Отметим, что в связи с имеющимися проблемами в Одессе активно стали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Сейчас город питается соседними регионами, что создает значительные проблемы.

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