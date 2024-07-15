ЖК Омега в Одесі має проблеми зі світлом — люди протестують

Мешканці ЖК "Омега" перекрили дорогу. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 15 липня, в Одесі люди перекрили дорогу на вулиці Толбухіна через відсутність трансформаторної підстанції в житловому комплексі "Омега", яку їм обіцяв забудовник. Оскільки даний ЖК офіційно не введений в експлуатацію, то мешканці кількох будинків навіть не можуть дізнатися графіки відключення світла. За документами там просто будівельний майданчик.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Мешканець одеського житлового комплексу "Омега" Роман розповідає, що забудовник "Будова" мав поставити трансформаторну підстанцію ще кілька років тому під час здачі квартир. Однак будівельна компанія збанкрутувала. Мешканці вимагають повернути їм трансформаторну підстанцію.

"При отриманні документів на квартиру нам було видано сертифікати, де було зазначено, що трансформаторна підстанція обладнана і є все необхідне обладнання для життєдіяльності комплексу. За фактом там порожня підстанція", — каже він.

Люди вийшли на протест в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Чоловік додав, що представники компанії забудовника до людей не вийшли. Керуюча компанія нічого не обіцяє і спілкується лише відмовками.

Роман зазначив, що перекриття доріг будуть регулярними, щодня, доки їхні вимоги не виконають.

Тим часом люди кричать "Будова — злодії" і силою зупиняють машини.

Інша жителька ЖК "Омега" Оксана розповідає, що мешканцям вимикають світло на 12 годин, а вони навіть не можуть дізнатися, коли його ввімкнуть. За її словами, цього житлового комплексу немає в графіках ДТЕК. Це пов'язано з тим, що ЖК офіційно не здали в експлуатацію.

Жінка також розповіла, що нещодавно, коли їм ввімкнули електроенергію, то через напругу щось згоріло у трансформаторі. Мешканці подзвонили електрику і той сказав, що світла не буде добу. Тому люди вийшли на протест, щоб на їхню ситуацію звернули увагу забудовник і все місто.

Через протест водії обурюються, що не можуть проїхати додому через перекриття дороги, тому намагаються проїхати крізь натовп.

Тим часом мешканці "Омеги" зупиняють ці машини і інколи навіть "кидаються" на них.

Нагадаємо, в Одеській області у вівторок, 16 липня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж цілої доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Нагадаємо, що у зв'язку з наявними проблемами в Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.