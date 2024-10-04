Очередное жесткое задержание в Одессе — что произошло

Водитель джипа общается с человеком в форме. Фото: скриншот

По сети ширится видео, на котором люди в военной форме силой задерживают гражданского парня. В конфликт вмешиваться водитель внедорожника. Наконец задержанного отпустили.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Что произошло

На записи видно, как люди в военной форме общаются с юношей. Затем он начинает убегать. Его догнали, схватили и посадили в легковой автомобиль. Рядом остановился джип, из которого вышли мужчина и женщина. Женщина призвала вызвать полицию, а мужчина требовал у людей в форме отпустить парня. После недолгого разговора на повышенных тонах задержанного выпустили из машины и он ушел.

Отметим, что полиции на месте происшествия не было.

Пока причина конфликта неизвестна, равно как и то, являются ли люди в военной форме работниками ТЦК. Официальные учреждения пока не комментировали инцидент.

Напомним, в Одессе работники ТЦК забрали работника критически важного предприятия.

Также одесский юрист рассказал, что делать в случае незаконного задержания.