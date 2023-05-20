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В Одессе малообеспеченных граждан кормили опасной пищей

20 мая 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе малообеспеченных граждан кормили опасной пищей
Заведение питания для малообеспеченных граждан. Фото: Алексей Асауленко / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Комиссия по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан, приняла решение о прекращении финансирования ООО "Центр социальной защиты малообеспеченных граждан". Это заведение также известно как "Ветеран", расположенный на Люстдорфской дороге 58.

Такое решение приняла комиссия по контролю за организацией питания отдельных категорий после осмотра, сообщил член комиссии Алексей Асауленко.

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На фото, сделанных во время обследования, видны явные нарушения в условиях заведения. В холодильнике был обнаружен фарш, к срокам годности которого были большие вопросы.

"Во время работы Комиссии, "почему-то" красили дверные проемы... Уверен, что это просто совпадение, а не попытка перебить неприятный запах Фарш, найденный в одном из холодильников, напоминал снег, который уже неоднократно успели использовать", — написал Алексей Асауленко.

Холодильник в котором хранили фарш. Фото: Алексей Асауленко / facebook
Холодильник в котором хранили фарш. Фото: Алексей Асауленко / facebook

Кроме того, была обнаружена кишечная палочка в заведении. Это свидетельствует о неприемлемых санитарных условиях и пренебрежении здоровьем клиентов.

Кухня, на которой готовили еду для малообеспеченных граждан. Фото: Алексей Асауленко / facebook
Кухня, на которой готовили еду для малоимущих граждан. Фото: Алексей Асауленко / facebook

После остановки работы центра "Ветеран" сейчас рассматривается два варианта альтернативных заведений бесплатного питания для людей. Речь идет о "Варионе" на Варненской и "Восток" на Академике Филатове.

Напомним, семьи с детьми и другие жители Одессы получили 94,1 млн грн помощи. Финансовую помощь выплатили 45,6 тысячи одесситов.

Также украинцы могут получать бесплатные вещи и услуги на специальной волонтерской платформе Sharity.place. Портал работает как доска бесплатных объявлений, где можно предложить или попросить любую помощь.

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