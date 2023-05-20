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В Одесі малозабезпечених громадян годували небезпечною їжею

20 травня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі малозабезпечених громадян годували небезпечною їжею
Заклад харчування для малозабезпечених громадян. Фото: Олексій Асауленко / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Комісія з контролю за організацією харчування окремих категорій громадян, прийняла рішення про припинення фінансування ТОВ "Центр соціального захисту малозабезпечених громадян". Цей заклад також відомий як, "Ветеран", що розташований на Люстдорфській дорозі 58. 

Таке рішення прийняла комісія з контролю за організацією харчування окремих категорій після огляду, повідомив член комісії Олексій Асауленко.

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На фото, які були зроблені під час обстеження, видно явні порушення в умовах закладу. У холодильнику був виявлений фарш, до термінів придатності якого були великі питання.

"Під час роботи Комісії, "чомусь" фарбували дверні отвори... Впевнений, що це просто збіг, а не спроба перебити неприємний запах Фарш, що був знайдений в одному з холодильників нагадував тогорічний сніг, що вже неодноразово встигли використати", — написав Олексій Асауленко.

Холодильник в якому зберігали фарш. Фото: Олексій Асауленко / facebook
Холодильник в якому зберігали фарш. Фото: Олексій Асауленко / facebook

Крім того, було виявлено кишкову паличку у закладі. Це свідчить про неприйнятні санітарні умови та нехтування здоров'ям клієнтів. 

Кухня, на якій готували їжу для  малозабезпечених громадян. Фото: Олексій Асауленко / facebook
Кухня, на якій готували їжу для  малозабезпечених громадян. Фото: Олексій Асауленко / facebook

Після зупинки роботи центру "Ветеран", наразі розглядається два варіанти альтернативних закладів безплатного харчування для людей. Мова йде про "Варіон" на Варненській та "Восток" на Академіка Філатова.

Нагадаємо, сім’ї з дітьми та інші мешканці Одеси отримали 94,1 млн грн допомоги. Фінансову допомогу виплатили 45,6 тисячі одеситів.

Також українці можуть отримувати безплатні речі та послуги на спеціальній волонтерській платформі Sharity.place. Портал працює, як дошка безплатних оголошень, де можна запропонувати чи попросити будь-яку допомогу.

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