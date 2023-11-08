Где в Одессе можно получить средства для реабилитации

Мужчина проходит реабилитацию на костылях. Фото: pixabay

Одесский Департамент труда и социальной политики уведомляет о наличии вспомогательных средств реабилитации. Лица с инвалидностью, пожилые люди и люди льготных категорий могут обратиться за костылями, ходунками и колесными креслами.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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С информацией о наличии технических средств реабилитации в районных управлениях социальной защиты можно ознакомиться по ссылке.

Где получить подробную информацию

Управление социальной защиты населения в Хаджибейском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 14 66

Управление социальной защиты населения в Киевском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 45 72

Управление социальной защиты населения в Пересыпском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 59 76

Управление социальной защиты населения в Приморском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 17 24

Напомним, пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа.

Также мы писали, что до конца 2023 года масштабного повышения пенсий в Украине не планируется. Однако в ноябре несколько категорий пенсионеров получат большие размеры выплат.