Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Где в Одессе можно получить средства для реабилитации arrow

Где в Одессе можно получить средства для реабилитации

8 ноября 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе можно получить средства для реабилитации
Мужчина проходит реабилитацию на костылях. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский Департамент труда и социальной политики уведомляет о наличии вспомогательных средств реабилитации. Лица с инвалидностью, пожилые люди и люди льготных категорий могут обратиться за костылями, ходунками и колесными креслами.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

С информацией о наличии технических средств реабилитации в районных управлениях социальной защиты можно ознакомиться по ссылке.

Где получить подробную информацию

  • Управление социальной защиты населения в Хаджибейском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 14 66

  • Управление социальной защиты населения в Киевском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 45 72

  • Управление социальной защиты населения в Пересыпском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 59 76

  • Управление социальной защиты населения в Приморском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 17 24

Напомним, пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа.

Также мы писали, что до конца 2023 года масштабного повышения пенсий в Украине не планируется. Однако в ноябре несколько категорий пенсионеров получат большие размеры выплат.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме