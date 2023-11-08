Де в Одесі можна отримати засоби для реабілітації
Одеський Департамент праці та соціальної політики повідомляє про наявність допоміжних засобів реабілітації. Особи з інвалідністю, літні люди та люди пільгових категорій можуть звернутися по милиці, ходунки та колісні крісла.
Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.
З інформацією щодо наявності технічних засобів реабілітації в районних управліннях соціального захисту можна ознайомитись за посиланням.
Де отримати детальну інформацію
-
Управління соціального захисту населення в Хаджибейському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 14 66
-
Управління соціального захисту населення в Київському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 45 72
-
Управління соціального захисту населення в Пересипському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 59 76
-
Управління соціального захисту населення в Приморському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 17 24
Нагадаємо, пенсія з інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу.
Також ми писали, що до кінця 2023 року масштабного підвищення пенсій в Україні не планується. Однак у листопаді кілька категорій пенсіонерів отримають більші розміри виплат.
Читайте Новини.LIVE!