Де в Одесі можна отримати засоби для реабілітації

Чоловік проходить реабілітацію на милицях. Фото: pixabay

Одеський Департамент праці та соціальної політики повідомляє про наявність допоміжних засобів реабілітації. Особи з інвалідністю, літні люди та люди пільгових категорій можуть звернутися по милиці, ходунки та колісні крісла.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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З інформацією щодо наявності технічних засобів реабілітації в районних управліннях соціального захисту можна ознайомитись за посиланням.

Де отримати детальну інформацію

Управління соціального захисту населення в Хаджибейському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 14 66

Управління соціального захисту населення в Київському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 45 72

Управління соціального захисту населення в Пересипському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 59 76

Управління соціального захисту населення в Приморському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 17 24

Нагадаємо, пенсія з інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу.

Також ми писали, що до кінця 2023 року масштабного підвищення пенсій в Україні не планується. Однак у листопаді кілька категорій пенсіонерів отримають більші розміри виплат.