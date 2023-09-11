В Одессе можно будет бесплатно провериться у дерматолога: где и когда

Осмотр у дерматолога. Фото: google

В Одессе пройдет День профилактики и раннего выявления болезней кожи. Завтра, 12 сентября, в части одесских больниц можно будет пройти бесплатный осмотр дерматолога.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Где будут принимать врачи-дерматологи

Консультативно диагностический центр №6: ул. Маршала Говорова, 26а, 3-й этаж, каб. № 302 — с 8.00 до 14.00, 4-й этаж, каб. № 403 — с 14.00 до 19.00.

Консультативно-диагностический центр №20: ул. Левитана, 62, 6-й этаж, каб. № 688 — с 8.00 до 19.00.

Консультативно-диагностический центр №296 ул. Паустовского, 21-А, 1-й этаж, каб. № 2 - с 12.30 до 16.45, каб. № 5 — с 8.00 до 12.30.

КГЦ городской клинической больницы №1: ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кожно-венерологическое отделение, каб. №125 - 09:00-13:00, каб. №126 — 08:00-17:00, каб. №128 — 08:00-13:00, каб. №132 - 14:00-16:00.

КГЦ городской больницы №5: ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, каб. № 3 — с 10.00 до 13.00.

КНП "Городская клиническая больница №10" ОМР: ул. Маршала Малиновского, 61а, 2-й этаж, каб. № 10 — с 10.00 до 13.00.

Детский консультативно диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника: ул. Дворянская, 10, 1-й этаж, каб. № 6 — с 9.30 до 16.00.

Детская городская поликлиника №2: ул. Генерала Бочарова, 59, 3-й этаж, каб. № 328 — с 9.00 до 14.00.

Напомним, в Одессе, в рамках празднования Всемирного дня меланомы, была организована акция, привлекшая более 2500 местных жителей. Из этого количества было выявлено 314 случаев подозрения на онкопатологию кожи, среди которых 27 выявленных случаев меланомы, другие онкозаболевания кожи — 87 случаев, онкопатология и доброкачественные новообразования кожи — 156 случаев.