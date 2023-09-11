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В Одесі можна буде безплатно перевіритись у дерматолога : де та коли

11 вересня 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі можна буде безплатно перевіритись у дерматолога : де та коли
Огляд у дерматолога. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі пройде День профілактики та раннього виявлення захворювань шкіри. Завтра, 12 вересня, в частині одеських лікарень можна буде пройти безплатний огляд у дерматолога. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Де прийматимуть лікарі-дерматологи

  • Консультативно-діагностичний центр №6: вул. Маршала Говорова, 26а, 3-й поверх, каб. № 302 — з 8.00 до 14.00, 4-й поверх, каб. № 403 — з 14.00 до 19.00.
  • Консультативно-діагностичний центр № 20: вул. Левітана, 62, 6-й поверх, каб. № 688 — з 8.00 до 19.00.
  • Консультативно-діагностичний центр № 296 вул. Паустовського, 21-А, 1-й поверх, каб. № 2 — з 12.30 до 16.45, каб.№ 5 — з 8.00 до 12.30.
  • КДЦ міської клінічної лікарні №1: вул. Болгарська, 38, 1-й поверх, шкірно-венерологічне відділення, каб. №125 — 09:00-13:00, каб. №126 — 08:00-17:00, каб. №128 — 08:00-13:00, каб. №132 — 14:00-16:00.
  • КДЦ міської лікарні №5: вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, каб. № 3 — з 10.00 до 13.00.
  • КНП "Міська клінічна лікарня №10" ОМР: вул. Маршала Малиновського, 61а, 2-й поверх, каб. № 10 — з 10.00 до 13.00.
  • Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка: вул. Дворянська, 10, 1-й поверх, каб. № 6 — з 9.30 до 16.00.
  • Дитяча міська поліклініка № 2: вул. Генерала Бочарова, 59, 3-й поверх, каб. № 328 — з 9.00 до 14.00.

Нагадаємо, в Одесі, в рамках відзначення Всесвітнього дня меланоми, була організована акція, яка залучила понад 2500 місцевих мешканців. З цієї кількості було виявлено 314 випадків підозри на онкопатологію шкіри, серед яких 27 виявлених випадків меланоми, інші онкозахворювання шкіри — 87 випадків, перед онкопатологія та доброякісні новоутворення шкіри — 156 випадків.

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