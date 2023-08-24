В Одессе могут запретить купание в море: в чем причина
В Одесской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие 1-2 часа ожидается гроза, которая сохранится до конца дня. В случае, если в Черном море бурлит шторм от 2 баллов, то купаться будет запрещено.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Порывы сильного ветра
Учитывая ухудшение погодных условий, мэрия Одессы призывает жителей и гостей быть особенно осторожными. Рекомендуется ограничить перемещение и путешествия, в частности для пожилых, детей и беременных женщин. Также просят воздержаться от оставления транспортных средств под деревьями и линиями электропередач, а при передвижении под деревьями быть особенно осторожными, поскольку сильный ветер может привести к падению веток и кабелей.
Опасность для посетителей пляжей
Кроме того, из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в сообщении.
В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.
Горячие линии в Одессе
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Напомним, сегодня, 24 августа, более 20 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.