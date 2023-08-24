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В Одесі можуть заборонити купання в морі: в чому причина

24 серпня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі можуть заборонити купання в морі: в чому причина
Шторм в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області оголошено штормове попередження. У найближчі 1-2 години очікується гроза, що збережеться до кінця дня. У разі, якщо в Чорному морі вируватиме шторм від 2 балів, то купатись буде заборонено. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Пориви сильного вітру

Враховуючи погіршення погодних умов, мерія Одеси закликає мешканців та гостей міста бути особливо обережними. Рекомендується обмежити переміщення та подорожі, зокрема для літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також просять утриматись від залишення транспортних засобів під деревами та лініями електропередач, а під час пересування під деревами бути особливо обережними, оскільки сильний вітер може призвести до падіння гілок та кабелів.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя. 

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

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