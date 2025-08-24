Видео
Главная Одесса В Одессе на Дерибасовской прошла акция Free Azov — фоторепортаж

В Одессе на Дерибасовской прошла акция Free Azov — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 14:28
Акция Free Azov в Одессе - поддержка пленных - поддержка пленных
Акция Free Azov в поддержку пленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В День Независимости в самом сердце Одессы, на Дерибасовской улице, собрались семьи военнопленных и пропавших без вести защитников. Они снова напомнили о тех, кто до сих пор находится в российских застенках. Люди держали в руках портреты родных, сине-желтые флаги и плакаты с требованием вернуть всех украинцев домой.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

В Одесі на Дерибасівській пройшла акція Free Azov — фоторепортаж - фото 1
Фотографии пленных военных. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Одессе

Организаторы отмечают, что такие акции проводят регулярно, потому что без общественного внимания проблема может потерять остроту. Семьи пленных признают: для них эти встречи - это способ напомнить миру, что ждать уже нет сил, ведь каждый день в плену для защитников и гражданских — настоящее испытание.

"Сегодня каждая буква слова "Независимость" омыта кровью и слезами. Мы снова боремся за свою свободу, но одновременно - и за свободу ребят, которые четвертый год в колониях. Мы пришли на Дерибасовскую, чтобы напомнить: герои живы, их надо возвращать. Я стою здесь с портретом своего друга, осужденного в России на 25 лет. Для меня это личная борьба — я начала делать все это именно ради него", — сказала организатор акции Анна.

В Одесі на Дерибасівській пройшла акція Free Azov — фоторепортаж - фото 6
Девушки держат в руках фотографии военных. Фото: Новини.LIVE
В Одесі на Дерибасівській пройшла акція Free Azov — фоторепортаж - фото 8
Акция в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одесі на Дерибасівській пройшла акція Free Azov — фоторепортаж - фото 9
Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Матери ждут с войны сыновей

Галина пришла с портретом сына. Для нее это уже четвертый год борьбы за его возвращение. Женщина пережила оккупацию Херсонщины, потеряла дом, но самая большая боль для нее — это судьба ребенка.

"Мой сын исчез в Мариуполе еще в 2022-м. Через полтора года мы узнали, что он в колонии. Его осудили на 26 лет. У нас в плену было двое сыновей: одного освободили, но младший до сих пор там. Для нас независимость важна, потому что мы знаем цену свободы. Мы выжили без света и воды под оккупацией, но ребята держат нас и мы живем, ожидая их", — рассказала Галина.

В Одесі на Дерибасівській пройшла акція Free Azov — фоторепортаж - фото 7
Акция Free Azov в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одесі на Дерибасівській пройшла акція Free Azov — фоторепортаж - фото 5
Женщины с плакатами в руках на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Елена уже почти три года ищет своего сына. Он ушел добровольцем и с декабря 2020 года его судьба неизвестна. Женщина признается, что усталость и боль не дают покоя, но именно акции держат ее на силе.

"Мой сын пропал без вести, и вот уже два года и девять месяцев мы ничего не знаем о нем. Но мы верим и ждем. Мы выходим на акции, потому что должны быть вместе. Для меня независимость — это мечта, чтобы мои дети и внуки жили в свободной стране. Мы выдержим и победим, главное — не терять веры", — поделилась Елена.

В Одесі на Дерибасівській пройшла акція Free Azov — фоторепортаж - фото 4
Люди во время акции Free Azov в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одесі на Дерибасівській пройшла акція Free Azov — фоторепортаж - фото 3
Акция в поддержку пленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одесі на Дерибасівській пройшла акція Free Azov — фоторепортаж - фото 2
Девушки с плакатами в руках во время акции Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Украину недавно вернули еще 1000 тел украинских военнослужащих, среди них есть 5 тел наших военных, которые погибли в плену. Также мы сообщали, что Россия передает тела в очень плохом состоянии, которые сложно идентифицировать.

Одесса акция Одесская область пленные Новости Одессы пропавшие без вести
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
