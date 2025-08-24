Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса "Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 12:51
Акція в Одесі: нагадали про полонених і зниклих безвісти
Акція на підтримку полонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У День Незалежності біля залізничного вокзалу в Одесі зібралися десятки небайдужих. Люди прийшли з плакатами, прапорами та фотографіями своїх рідних, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Вони наголошують: про військовополонених і цивільних заручників не можна забувати, бо кожен день у неволі — це тортури та страждання.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 1
Дівчина з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Акція в Одесі

Люди тримали в руках світлини синів, чоловіків, братів і сестер. Для багатьох ця акція — єдина можливість голосно заявити про біль, який їхні сім’ї несуть місяцями та навіть роками.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 2
Люди тримають світлини військових. Фото: Новини.LIVE
"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 3
Дівчата з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Історії родин полонених та зниклих безвісти

Серед учасників була Анна, яка вже понад 30 місяців чекає свого батька з полону. Вона зізнається, що кожен день невідомості стає новим випробуванням.

"Ми сьогодні тут, щоб котрий раз нагадати про наших рідних, безвісти зниклих та військовополонених. Кожна дитина мріє обійняти тата, а кожна мама — сина. Моя сім’я вже понад 30 місяців чекає тата з полону. Я хочу, щоб він був поряд, щоб я могла його обійняти і більше не рахувати роки очікування", — сказала дівчина.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 4
Жінки з прапорами у руках. Фото: Новини.LIVE
"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 5
Фотографії зниклих безвісти військових. Фото: Новини.LIVE

Ще одна учасниця акції прийшла із фотографією брата Павла, який зник безвісти торік. Вона нагадала, що за кожним ім’ям стоїть реальна людина, життя якої обірвалося або зависло в невідомості.

 "Напередодні дня зникнення мого брата я хочу сказати: він був воїном і патріотом своєї землі. Для мене — найкращий друг і людина, без якої я не уявляю життя. Я вірю і чекаю його повернення. Ми не маємо права здаватися", — сказала Анна.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 6
Дівчата на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Цивільні у російських тюрмах

Організаторка акції Вікторія наголосила, що полон — це щоденний жах для тисяч українців. За її словами, понад 16 тисяч цивільних перебувають у російських тюрмах, і десятки тисяч військових досі вважаються зниклими безвісти.

"Ми виходимо на такі акції, щоб суспільство пам’ятало: у полоні наші люди, наші герої, і вони терплять тортури. Полон — це не спосіб врятувати життя, а катування. Тому ми маємо кричати про них на кожному кроці, бо вони самі не можуть цього зробити", — підкреслила вона.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 7
Жінка тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

На акції звучали й слова підтримки тим, хто продовжує боротися за незалежність України. Людмила Лейва Гарасія, чий син нещодавно повернувся з полону, нагадала, що свобода — це не абстрактне поняття, а конкретна цінність, за яку українці платять найдорожчу ціну.

"Незалежність для когось — просто слово. Але запитайте у людей, які побували в окупації, чи тих, хто повернувся з полону. Вони знають, що значить жити без свободи. Тому ми маємо цінувати незалежність і пам’ятати про тих, хто платить за неї щодня", — сказала вона.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 8
Плакати з фотографіями військових. Фото: Новини.LIVE
"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 9
Жінка тримає у руках світлину зниклого безвісти військового. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, десятки машин і мотоциклів, прикрашених синьо-жовтими та міськими прапорами, проїхали вулицями Одеси. Також ми писали, що на Потьомкінських сходах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг довжиною 34 метри, що став символом вдячності Збройним силам України. 

Одеса акція Одеська область полонені Новини Одеси День Незалежності 2025
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації