Акція в Одесі: нагадали про полонених і зниклих безвісти

Акція на підтримку полонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У День Незалежності біля залізничного вокзалу в Одесі зібралися десятки небайдужих. Люди прийшли з плакатами, прапорами та фотографіями своїх рідних, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Вони наголошують: про військовополонених і цивільних заручників не можна забувати, бо кожен день у неволі — це тортури та страждання.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Дівчина з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Акція в Одесі

Люди тримали в руках світлини синів, чоловіків, братів і сестер. Для багатьох ця акція — єдина можливість голосно заявити про біль, який їхні сім’ї несуть місяцями та навіть роками.

Люди тримають світлини військових. Фото: Новини.LIVE

Дівчата з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Історії родин полонених та зниклих безвісти

Серед учасників була Анна, яка вже понад 30 місяців чекає свого батька з полону. Вона зізнається, що кожен день невідомості стає новим випробуванням.

"Ми сьогодні тут, щоб котрий раз нагадати про наших рідних, безвісти зниклих та військовополонених. Кожна дитина мріє обійняти тата, а кожна мама — сина. Моя сім’я вже понад 30 місяців чекає тата з полону. Я хочу, щоб він був поряд, щоб я могла його обійняти і більше не рахувати роки очікування", — сказала дівчина.

Жінки з прапорами у руках. Фото: Новини.LIVE

Фотографії зниклих безвісти військових. Фото: Новини.LIVE

Ще одна учасниця акції прийшла із фотографією брата Павла, який зник безвісти торік. Вона нагадала, що за кожним ім’ям стоїть реальна людина, життя якої обірвалося або зависло в невідомості.

"Напередодні дня зникнення мого брата я хочу сказати: він був воїном і патріотом своєї землі. Для мене — найкращий друг і людина, без якої я не уявляю життя. Я вірю і чекаю його повернення. Ми не маємо права здаватися", — сказала Анна.

Дівчата на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Цивільні у російських тюрмах

Організаторка акції Вікторія наголосила, що полон — це щоденний жах для тисяч українців. За її словами, понад 16 тисяч цивільних перебувають у російських тюрмах, і десятки тисяч військових досі вважаються зниклими безвісти.

"Ми виходимо на такі акції, щоб суспільство пам’ятало: у полоні наші люди, наші герої, і вони терплять тортури. Полон — це не спосіб врятувати життя, а катування. Тому ми маємо кричати про них на кожному кроці, бо вони самі не можуть цього зробити", — підкреслила вона.

Жінка тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

На акції звучали й слова підтримки тим, хто продовжує боротися за незалежність України. Людмила Лейва Гарасія, чий син нещодавно повернувся з полону, нагадала, що свобода — це не абстрактне поняття, а конкретна цінність, за яку українці платять найдорожчу ціну.

"Незалежність для когось — просто слово. Але запитайте у людей, які побували в окупації, чи тих, хто повернувся з полону. Вони знають, що значить жити без свободи. Тому ми маємо цінувати незалежність і пам’ятати про тих, хто платить за неї щодня", — сказала вона.

Плакати з фотографіями військових. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає у руках світлину зниклого безвісти військового. Фото: Новини.LIVE

