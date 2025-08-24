Акция в Одессе: напомнили о пленных и пропавших без вести

"Хочу обнять папу" — в Одессе напомнили о пленных
В День Независимости возле железнодорожного вокзала в Одессе собрались десятки неравнодушных. Люди пришли с плакатами, флагами и фотографиями своих родных, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести. Они подчеркивают: о военнопленных и гражданских заложниках нельзя забывать, потому что каждый день в неволе — это пытки и страдания.
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция в Одессе
Люди держали в руках фотографии сыновей, мужей, братьев и сестер. Для многих эта акция — единственная возможность громко заявить о боли, которую их семьи несут месяцами и даже годами.
Истории семей пленных и пропавших без вести
Среди участников была Анна, которая уже более 30 месяцев ждет своего отца из плена. Она признается, что каждый день неизвестности становится новым испытанием.
"Мы сегодня здесь, чтобы в который раз напомнить о наших родных, без вести пропавших и военнопленных. Каждый ребенок мечтает обнять папу, а каждая мама — сына. Моя семья уже более 30 месяцев ждет папу из плена. Я хочу, чтобы он был рядом, чтобы я могла его обнять и больше не считать годы ожидания", — сказала девушка.
Еще одна участница акции пришла с фотографией брата Павла, который пропал без вести в прошлом году. Она напомнила, что за каждым именем стоит реальный человек, жизнь которого оборвалась или зависла в неизвестности.
"Накануне дня исчезновения моего брата я хочу сказать: он был воином и патриотом своей земли. Для меня — лучший друг и человек, без которого я не представляю жизни. Я верю и жду его возвращения. Мы не имеем права сдаваться", — сказала Анна.
Гражданские в российских тюрьмах
Организатор акции Виктория подчеркнула, что плен - это ежедневный ужас для тысяч украинцев. По ее словам, более 16 тысяч гражданских находятся в российских тюрьмах, и десятки тысяч военных до сих пор считаются пропавшими без вести.
"Мы выходим на такие акции, чтобы общество помнило: в плену наши люди, наши герои, и они терпят пытки. Плен — это не способ спасти жизнь, а пытки. Поэтому мы должны кричать о них на каждом шагу, потому что они сами не могут этого сделать", — подчеркнула она.
На акции звучали и слова поддержки тем, кто продолжает бороться за независимость Украины. Людмила Лейва Гарасия, чей сын недавно вернулся из плена, напомнила, что свобода — это не абстрактное понятие, а конкретная ценность, за которую украинцы платят самую дорогую цену.
"Независимость для кого-то - просто слово. Но спросите у людей, которые побывали в оккупации, или тех, кто вернулся из плена. Они знают, что значит жить без свободы. Поэтому мы должны ценить независимость и помнить о тех, кто платит за нее каждый день", — сказала она.
Напомним, десятки машин и мотоциклов, украшенных сине-желтыми и городскими флагами, проехали по улицам Одессы. Также мы писали, что на Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной 34 метра, ставший символом благодарности Вооруженным силам Украины.
