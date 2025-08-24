Видео
Главная Одесса "Хочу обнять папу" — в Одессе напомнили о пленных

"Хочу обнять папу" — в Одессе напомнили о пленных

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 12:51
Акция в Одессе: напомнили о пленных и пропавших без вести
Акция в поддержку пленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В День Независимости возле железнодорожного вокзала в Одессе собрались десятки неравнодушных. Люди пришли с плакатами, флагами и фотографиями своих родных, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести. Они подчеркивают: о военнопленных и гражданских заложниках нельзя забывать, потому что каждый день в неволе — это пытки и страдания.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 1
Девушка с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Акция в Одессе

Люди держали в руках фотографии сыновей, мужей, братьев и сестер. Для многих эта акция — единственная возможность громко заявить о боли, которую их семьи несут месяцами и даже годами.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 2
Люди держат фотографии военных. Фото: Новини.LIVE
"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 3
Девушки с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Истории семей пленных и пропавших без вести

Среди участников была Анна, которая уже более 30 месяцев ждет своего отца из плена. Она признается, что каждый день неизвестности становится новым испытанием.

"Мы сегодня здесь, чтобы в который раз напомнить о наших родных, без вести пропавших и военнопленных. Каждый ребенок мечтает обнять папу, а каждая мама — сына. Моя семья уже более 30 месяцев ждет папу из плена. Я хочу, чтобы он был рядом, чтобы я могла его обнять и больше не считать годы ожидания", — сказала девушка.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 4
Женщины с флагами в руках. Фото: Новини.LIVE
"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 5
Фотографии пропавших без вести военных. Фото: Новини.LIVE

Еще одна участница акции пришла с фотографией брата Павла, который пропал без вести в прошлом году. Она напомнила, что за каждым именем стоит реальный человек, жизнь которого оборвалась или зависла в неизвестности.

"Накануне дня исчезновения моего брата я хочу сказать: он был воином и патриотом своей земли. Для меня — лучший друг и человек, без которого я не представляю жизни. Я верю и жду его возвращения. Мы не имеем права сдаваться", — сказала Анна.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 6
Девушки на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Гражданские в российских тюрьмах

Организатор акции Виктория подчеркнула, что плен - это ежедневный ужас для тысяч украинцев. По ее словам, более 16 тысяч гражданских находятся в российских тюрьмах, и десятки тысяч военных до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Мы выходим на такие акции, чтобы общество помнило: в плену наши люди, наши герои, и они терпят пытки. Плен — это не способ спасти жизнь, а пытки. Поэтому мы должны кричать о них на каждом шагу, потому что они сами не могут этого сделать", — подчеркнула она.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 7
Женщина держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

На акции звучали и слова поддержки тем, кто продолжает бороться за независимость Украины. Людмила Лейва Гарасия, чей сын недавно вернулся из плена, напомнила, что свобода — это не абстрактное понятие, а конкретная ценность, за которую украинцы платят самую дорогую цену.

"Независимость для кого-то - просто слово. Но спросите у людей, которые побывали в оккупации, или тех, кто вернулся из плена. Они знают, что значит жить без свободы. Поэтому мы должны ценить независимость и помнить о тех, кто платит за нее каждый день", — сказала она.

"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 8
Плакаты с фотографиями военных. Фото: Новини.LIVE
"Хочу обійняти тата" — в Одесі нагадали про полонених - фото 9
Женщина держит в руках фотографию пропавшего без вести военного. Фото: Новини.LIVE

Напомним, десятки машин и мотоциклов, украшенных сине-желтыми и городскими флагами, проехали по улицам Одессы. Также мы писали, что на Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной 34 метра, ставший символом благодарности Вооруженным силам Украины.

Одесса акция Одесская область пленные Новости Одессы День Независимости 2025
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
