В Одессе прошла акция в поддержку пленных

Акция в Одессе в поддержку пленных и пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

В Одессе возле железнодорожного вокзала прошла акция "Их воля — наша цель". Участники напомнили о воинах и гражданских, которые до сих пор находятся в плену, а также о пропавших без вести.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Акция-напоминание в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Акция в Одессе

Люди держали в руках фотографии сыновей, мужей, братьев и сестер. Для многих эта акция — единственная возможность громко заявить о боли, которую их семьи несут месяцами и даже годами.

Люди с портретами военных. Фото: Новини.LIVE

Участники акции держат в руках фотографии пропавших без вести военных. Фото: Новини.LIVE

Акция в Одессе в поддержку пленных и пропавших без вести военных и гражданских. Фото: Новини.LIVE

На площади также можно было увидеть плакаты с надписями "Я твой голос, дядя" и "Равнодушие убивает". Среди пришедших — дети, которые ждут возвращения своих родителей и родственников.

Мальчик мечтает обнять папу. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

По словам организаторов, подобные мероприятия имеют целью держать тему пленных в центре внимания общества. Люди не скрывают боли и отчаяния, ведь каждый день в неволе для их близких — это борьба за жизнь.

Мужчина с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Что известно об обменах пленными

Важно добавить, что за время полномасштабной войны состоялось более 65 обменов пленными, благодаря которым Украина вернула домой более 6 тысяч человек. Среди них сотни защитников "Азовстали", пограничников, медиков и обычных гражданских, которых Россия незаконно удерживала.

Девушка держит плакат с фотографиями военных. Фото: Новини.LIVE

Многие из них вернулись крайне истощенными: с тяжелыми ранениями, психологическими травмами, некоторые нуждаются в длительном лечении и реабилитации. К сожалению, есть и те, кого удалось вернуть уже мертвыми — тела сотен украинских героев были переданы в рамках договоренностей.

Люди вышли на акцию в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Девушка с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, как работает российская дезинформация. Также мы писали, что Юсов сообщил, что в рамках последнего обмена приехало много тяжелобольных и тяжелораненых, им уже оказывают профессиональную помощь.