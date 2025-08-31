Видео
Главная Одесса В Одессе напомнили о пленных — фоторепортаж с акции

В Одессе напомнили о пленных — фоторепортаж с акции

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 13:13
В Одессе прошла акция в поддержку пленных
Акция в Одессе в поддержку пленных и пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

В Одессе возле железнодорожного вокзала прошла акция "Их воля — наша цель". Участники напомнили о воинах и гражданских, которые до сих пор находятся в плену, а также о пропавших без вести.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 1
Акция-напоминание в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Акция в Одессе

Люди держали в руках фотографии сыновей, мужей, братьев и сестер. Для многих эта акция — единственная возможность громко заявить о боли, которую их семьи несут месяцами и даже годами.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 2
Люди с портретами военных. Фото: Новини.LIVE
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 3
Участники акции держат в руках фотографии пропавших без вести военных. Фото: Новини.LIVE
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 4
Акция в Одессе в поддержку пленных и пропавших без вести военных и гражданских. Фото: Новини.LIVE

На площади также можно было увидеть плакаты с надписями "Я твой голос, дядя" и "Равнодушие убивает". Среди пришедших — дети, которые ждут возвращения своих родителей и родственников.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 5
Мальчик мечтает обнять папу. Фото: Новини.LIVE
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 7
Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

По словам организаторов, подобные мероприятия имеют целью держать тему пленных в центре внимания общества. Люди не скрывают боли и отчаяния, ведь каждый день в неволе для их близких — это борьба за жизнь.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 9
Мужчина с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Что известно об обменах пленными

Важно добавить, что за время полномасштабной войны состоялось более 65 обменов пленными, благодаря которым Украина вернула домой более 6 тысяч человек. Среди них сотни защитников "Азовстали", пограничников, медиков и обычных гражданских, которых Россия незаконно удерживала.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 10
Девушка держит плакат с фотографиями военных. Фото: Новини.LIVE

Многие из них вернулись крайне истощенными: с тяжелыми ранениями, психологическими травмами, некоторые нуждаются в длительном лечении и реабилитации. К сожалению, есть и те, кого удалось вернуть уже мертвыми — тела сотен украинских героев были переданы в рамках договоренностей.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 6
Люди вышли на акцию в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 8
Девушка с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, как работает российская дезинформация. Также мы писали, что Юсов сообщил, что в рамках последнего обмена приехало много тяжелобольных и тяжелораненых, им уже оказывают профессиональную помощь.

Одесса акция Одесская область пленные Новости Одессы обмен
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
