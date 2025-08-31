Відео
Головна Одеса В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 13:13
В Одесі пройшла акція на підтримку полонених
Акція в Одесі на підтримку полонених та зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE

В Одесі біля залізничного вокзалу пройшла акція "Їхня воля — наша ціль". Учасники нагадали про воїнів та цивільних, які досі перебувають у полоні, а також про зниклих безвісти.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 1
Акція-нагадування в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Акція в Одесі

Люди тримали в руках світлини синів, чоловіків, братів і сестер. Для багатьох ця акція — єдина можливість голосно заявити про біль, який їхні сім’ї несуть місяцями та навіть роками.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 2
Люди з портретами військових. Фото: Новини.LIVE
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 3
Учасники акції тримають у руках фотографії зниклих безвісти військових. Фото: Новини.LIVE
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 4
Акція в Одесі на підтримку полонених та зниклих безвісти військових та цивільних. Фото: Новини.LIVE

На площі також можна було побачити плакати з написами "Я твій голос, дядя" та "Байдужість вбиває". Серед тих, хто прийшов — діти, які чекають на повернення своїх батьків і родичів.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 5
Хлопчик мріє обійняти тата. Фото: Новини.LIVE
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 7
Дівчина тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

За словами організаторів, подібні заходи мають на меті тримати тему полонених у центрі уваги суспільства. Люди не приховують болю й розпачу, адже кожен день у неволі для їхніх близьких — це боротьба за життя.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 9
Чоловік з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про обміни полоненими

Важливо додати, що за час повномасштабної війни відбулося понад 65 обмінів полоненими, завдяки яким Україна повернула додому понад 6000 тисячі людей. Серед них сотні захисників "Азовсталі", прикордонників, медиків і звичайних цивільних, яких Росія незаконно утримувала.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 10
Дівчина тримає плакат з фотографіями військових. Фото: Новини.LIVE

Багато з них повернулися вкрай виснаженими: з важкими пораненнями, психологічними травмами, деякі потребують тривалого лікування та реабілітації. На жаль, є й ті, кого вдалося повернути вже мертвими — тіла сотень українських героїв були передані у рамках домовленостей.

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 6
Люди вийшли на акцію в Одесі. Фото: Новини.LIVE
В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції - фото 8
Дівчина за плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, як працює російська дезінформація. Також ми писали, що Юсов повідомив, що в рамках останнього обміну приїхало багато важкохворих та важкопоранених, їм уже надають професійну допомогу.

Одеса акція Одеська область полонені Новини Одеси обмін
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
