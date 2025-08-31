В Одесі пройшла акція на підтримку полонених

Акція в Одесі на підтримку полонених та зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE

В Одесі біля залізничного вокзалу пройшла акція "Їхня воля — наша ціль". Учасники нагадали про воїнів та цивільних, які досі перебувають у полоні, а також про зниклих безвісти.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Акція-нагадування в Одесі.

Акція в Одесі

Люди тримали в руках світлини синів, чоловіків, братів і сестер. Для багатьох ця акція — єдина можливість голосно заявити про біль, який їхні сім’ї несуть місяцями та навіть роками.

Люди з портретами військових.

Учасники акції тримають у руках фотографії зниклих безвісти військових.

Акція в Одесі на підтримку полонених та зниклих безвісти військових та цивільних.

На площі також можна було побачити плакати з написами "Я твій голос, дядя" та "Байдужість вбиває". Серед тих, хто прийшов — діти, які чекають на повернення своїх батьків і родичів.

Хлопчик мріє обійняти тата.

Дівчина тримає плакат у руках.

За словами організаторів, подібні заходи мають на меті тримати тему полонених у центрі уваги суспільства. Люди не приховують болю й розпачу, адже кожен день у неволі для їхніх близьких — це боротьба за життя.

Чоловік з плакатом у руках.

Що відомо про обміни полоненими

Важливо додати, що за час повномасштабної війни відбулося понад 65 обмінів полоненими, завдяки яким Україна повернула додому понад 6000 тисячі людей. Серед них сотні захисників "Азовсталі", прикордонників, медиків і звичайних цивільних, яких Росія незаконно утримувала.

Дівчина тримає плакат з фотографіями військових.

Багато з них повернулися вкрай виснаженими: з важкими пораненнями, психологічними травмами, деякі потребують тривалого лікування та реабілітації. На жаль, є й ті, кого вдалося повернути вже мертвими — тіла сотень українських героїв були передані у рамках домовленостей.

Люди вийшли на акцію в Одесі.

Дівчина за плакатом у руках.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, як працює російська дезінформація. Також ми писали, що Юсов повідомив, що в рамках останнього обміну приїхало багато важкохворих та важкопоранених, їм уже надають професійну допомогу.