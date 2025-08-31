В Одесі пройшла акція на підтримку полонених

В Одесі нагадали про полонених — фоторепортаж з акції
В Одесі біля залізничного вокзалу пройшла акція "Їхня воля — наша ціль". Учасники нагадали про воїнів та цивільних, які досі перебувають у полоні, а також про зниклих безвісти.
Акція в Одесі
Люди тримали в руках світлини синів, чоловіків, братів і сестер. Для багатьох ця акція — єдина можливість голосно заявити про біль, який їхні сім’ї несуть місяцями та навіть роками.
На площі також можна було побачити плакати з написами "Я твій голос, дядя" та "Байдужість вбиває". Серед тих, хто прийшов — діти, які чекають на повернення своїх батьків і родичів.
За словами організаторів, подібні заходи мають на меті тримати тему полонених у центрі уваги суспільства. Люди не приховують болю й розпачу, адже кожен день у неволі для їхніх близьких — це боротьба за життя.
Що відомо про обміни полоненими
Важливо додати, що за час повномасштабної війни відбулося понад 65 обмінів полоненими, завдяки яким Україна повернула додому понад 6000 тисячі людей. Серед них сотні захисників "Азовсталі", прикордонників, медиків і звичайних цивільних, яких Росія незаконно утримувала.
Багато з них повернулися вкрай виснаженими: з важкими пораненнями, психологічними травмами, деякі потребують тривалого лікування та реабілітації. На жаль, є й ті, кого вдалося повернути вже мертвими — тіла сотень українських героїв були передані у рамках домовленостей.
