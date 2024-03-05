В Одессе большая потребность донорской крови — кто может помочь
5 марта 2024 15:30
Женщина стала донором крови. Фото: Медицинский центр ОН Клиник
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на среду, 6 марта. Необходима помощь людей с разными группами и резус-факторами.
Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.
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Как зарегистрироваться на донацию
Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка с 09:00 до 12:00 — 2 (-). Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение.
- Пироговская на 09:00 — 1 (+), 1 (-), 2 (-). Только граждане Украины.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет
- Вес более 50 кг
- Гражданин Украины (или ВНЖ)
Абсолютные противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.
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