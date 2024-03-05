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В Одесі нагальна потреба донорської крові — хто може допомогти

5 березня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі нагальна потреба донорської крові — хто може допомогти
Жінка стала донором крові. Фото: Медичний центр ОН Клінік
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на середу, 6 березня. Необхідна допомога людей із різними групами та резус-факторами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка з 09:00 до 12:00 — 2(-). Громадяни України або ВНЖ/посвідка.
  • Пироговська на 09:00 — 1(+), 1(-), 2(-). Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком 18-60 років
  • Вага більше 50 кг
  • Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

Одеса
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Новини Одеси
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