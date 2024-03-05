В Одесі нагальна потреба донорської крові — хто може допомогти
5 березня 2024 15:30
Жінка стала донором крові. Фото: Медичний центр ОН Клінік
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на середу, 6 березня. Необхідна допомога людей із різними групами та резус-факторами.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
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Як зареєструватися на донацію
Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
- Слобідка з 09:00 до 12:00 — 2(-). Громадяни України або ВНЖ/посвідка.
- Пироговська на 09:00 — 1(+), 1(-), 2(-). Лише громадяни України.
Хто може бути донором крові
- Людина віком 18-60 років
- Вага більше 50 кг
- Громадянин України (або ВНЖ)
Абсолютні протипоказання до донорства
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
- Трансплантація органів
Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.
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