В Одессе напали на звезду "Холостяка" и хотели совершить насилие

В Одессе напали на звезду "Холостяка" и хотели совершить насилие

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 22:58
Нападение на участницу Холостяка Александру Миколюк в Одессе — что известно
Александра Миколюк. Фото: кадр из видео

В Одессе напали на блогера и участницу 11-го сезона шоу "Холостяк" Александру Миколюк. Неизвестный набросился на нее рядом с домом и угрожал совершить насилие.

Об этом Александра Миколюк рассказала в Instagram в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

Нападение на Александру Миколюк

Блогер рассказала, что около 12:00 гуляла в парке с собакой и пошла вниз по склону, который вел к дому. Она решила пропустить мужчину, который шел напротив, однако он стал за спиной Миколюк.

Девушка разговаривала по телефону, как вдруг за спиной услышала угрозы совершить насилие над ней. Блогер повернулась и увидела голого мужчину, поэтому решила его напугать и направила на него телефон.

"Он отвернулся, и я сказала: "Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!" В ту же минуту, он начал бежать на меня со словами: "Ну все, с***, я тебя сейчас вы*** и убью!". Я побежала вниз, с криком, упала, покатилась со склона... Мне было настолько страшно, что я понимая, что возможно сломала руку, и очень сильно ударилась головой, из которой начала течь кровь все равно посмотрела на гору, чтобы убедиться, не бежит ли он за мной", — рассказала Александра.

Инцидент увидели прохожие, которые начали бежать на помощь. Соседи облили ее водой, вызвали медиков и полицию.

Девушка отметила, что никогда не думала, что столкнется с насилием на улице. Сейчас она надеется, что злоумышленника найдут.

"35-40 лет, с избыточным весом, черные волосы "под ежик", гладко выбритый. В серой футболке, серых шортах, шлепанцах, с пакетом. Был на Французском бульваре, 85/5... Друзья, будьте бдительны! Даже если вы гуляете по знакомому маршруту возле дома, опасность рядом", — добавила Александра.

Напомним, в Киеве двое мужчин жестоко избили 42-летнего прохожего. Они оставили потерпевшего без сознания в подъезде.

Ранее в Одесской области военный угрожал убийством знакомому. В суде обвиняемый признал свою вину полностью и искренне раскаялся.

Автор:
Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
