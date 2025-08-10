Відео
В Одесі напали на зірку "Холостяка" та хотіли вчинити насильство

В Одесі напали на зірку "Холостяка" та хотіли вчинити насильство

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 22:58
Напад на учасницю Холостяка Олександру Миколюк в Одесі — що відомо
Олександра Миколюк. Фото: кадр з відео

В Одесі напали на блогерку та учасницю 11-го сезону шоу "Холостяк" Олександру Миколюк. Невідомий накинувся на неї поруч з будинком та погрожував вчинити насильство.

Про це Олександра Миколюк розповіла в Instagram у неділю, 10 серпня.

Читайте також:

Напад на Олександру Миколюк

Блогерка розповіла, що близько 12:00 гуляла в парку із собакою та пішла вниз по схилу, який вів до будинку. Вона вирішила пропустити чоловіка, який йшов навпроти, однак він став за спиною Миколюк.

Дівчина розмовляла по телефону, як раптом за спиною почула погрози вчинити насильство над нею. Блогерка повернулася та побачила голого чоловіка, тому вирішила його налякати та направила на нього телефон.

"Він відвернувся, та я сказала: "Щоб я тебе тут більше не бачила! Забирайся!" В ту саму хвилину, він почав бігти на мене зі словами: "Ну все, с***, я тебе зараз ви*** та вбʼю!". Я побігла вниз, з криком, впала, покотилася зі склону...Мені було настільки страшно, що я розуміючи що можливо зламала руку, та дуже сильно вдарилася головою, з якої почала текти кров все, одно подивилась на гору, щоб переконатись, чи не біжить він за мною", — розповіла Олександра.

Інцидент побачили перехожі, які почали бігти на допомогу. Сусіди облили її водою, викликали медиків та поліцію.

Дівчина наголосила, що ніколи не думала, що зіткнеться з насильством на вулиці. Наразі вона сподівається, що зловмисника знайдуть.

"35-40 років, з надмірною вагою, чорне волосся "під їжачок", гладко поголений. У сірій футболці, сірих шортах, шльопанцях, з пакетом. Був на Французькому бульварі, 85/5... Друзі, будьте пильні! Навіть якщо ви гуляєте знайомим маршрутом біля дому, небезпека поруч", — додала Олександра.

Нагадаємо, у Києві двоє чоловіків жорстоко побили 42-річного перехожого. Вони залишили потерпілого без свідомості в підʼїзді.

Раніше в Одеській області військовий погрожував вбивством знайомому. У суді обвинувачений визнав свою вину повністю й щиро розкаявся.

Одеса напад згвалтування шоу Холостяк блогери
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
