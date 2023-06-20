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В Одессе родилось 135 малышей: календарь прививок

20 июня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе родилось 135 малышей: календарь прививок
Новорожденный ребенок. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе родились 135 маленьких украинцев, среди них одна пара двойни. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики — на свет появились 70 юных одесситов и 65 маленьких одесситок.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 45 малышей. Все городские роддома Одессы в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении. 

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
  • в 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, с начала года отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение более 13 тысяч детей. Среди них 4331 — в Одесской области.

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