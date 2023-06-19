На Одещині народилося 263 малюки, серед яких 4 двійні

Новонароджене дитя. Фото: pixabay

Протягом минулого тижня в Одеській області з’явилися на світ 263 дитини. Лідер за кількістю новонароджених — одеський "Пологовий будинок №7".

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Читайте також:

За період з 12 по 18 червня 2023 року населення Одеської області поповнили:

135 хлопчиків

128 дівчаток

Найпродуктивнішим за минулий тиждень став КНП "Пологовий будинок №7" Одеської міської ради, де народилося 42 дитини.

Хто святкує іменини та як назвати дитину

12 червня: Василь, Яків.

13 червня: Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.

14 червня: Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.

15 червня: Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана.

16 червня: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.

17 червня: Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.

18 червня: Аполлон, Гавриїл, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір.

Нагадаємо, з початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.