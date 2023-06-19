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На Одещині народилося 263 малюки, серед яких 4 двійні

19 червня 2023 19:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині народилося 263 малюки, серед яких 4 двійні
Новонароджене дитя. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Протягом минулого тижня в Одеській області з’явилися на світ 263 дитини. Лідер за кількістю новонароджених —  одеський "Пологовий будинок №7".

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

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За період з 12 по 18 червня 2023 року населення Одеської області поповнили:

  • 135 хлопчиків
  • 128 дівчаток

Найпродуктивнішим за минулий тиждень став КНП "Пологовий будинок №7" Одеської міської ради, де народилося 42 дитини.

Хто святкує іменини та як назвати дитину

  • 12 червня: Василь, Яків.
  • 13 червня: Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.
  • 14 червня: Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.
  • 15 червня: Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана.
  • 16 червня: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.
  • 17 червня: Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.
  • 18 червня: Аполлон, Гавриїл, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір.

Нагадаємо, з початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.

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