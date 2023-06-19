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На Одесчине родилось 263 малыша, среди которых 4 двойни

19 июня 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
На Одесщине родилось 263 малыша, среди которых 4 двойни
Новорожденный ребенок. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В течение прошлой недели в Одесской области появились на свет 263 ребенка. Лидер по количеству новорожденных — одесский "Роддом №7".

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесского городского совета.

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За период с 12 по 18 июня 2023 г. население Одесской области пополнили:

  • 135 мальчиков
  • 128 девочек

Самым продуктивным за прошедшую неделю стал КНП "Роддом №7" Одесского городского совета, где родилось 42 ребенка.

Кто празднует именины и как назвать ребенка

  • 12 июня: Василий, Яков.
  • 13 июня: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.
  • 14 июня: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон, Вера.
  • 15 июня: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.
  • 16 июня: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
  • 17 июня: Елизар, Иоанн, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.
  • 18 июня: Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордий, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор.

Напомним, с начала года отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение более 13 тысяч детей. Среди них 4331 — в Одесской области.

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