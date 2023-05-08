В Одесі народилося 135 малюків: хто святкує іменини цього тижня
В Одесі народилися 135 маленьких українців, серед них три пари близнюків. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики — на світ з'явилися 72 юних одесити та 63 маленькі одеситки.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
"Усі міські пологові будинки Одеси забезпечені електроенергією, водою та теплом і в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях. Найбільшу кількість пологів за тиждень прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 42 немовляти", — йдеться в повідомленні.
Хто святкує іменини цього тижня
- 8 травня — Василь, Марк, Сергій, Ніка.
- 9 травня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.
- 10 травня — Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.
- 11 травня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна.
- 12 травня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь.
- 13 травня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.
- 14 травня — Акакій, Єремій, Єфим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.
Зазначимо, з початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.
Нагадаємо, в Одесі провели унікальну операцію новонародженим. Хірурги прооперували двох немовлят з вадами серця.