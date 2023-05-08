В Одесі народилося 135 малюків: хто святкує іменини цього тижня

Новонароджена дитина. Фото: pixabay

В Одесі народилися 135 маленьких українців, серед них три пари близнюків. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики — на світ з'явилися 72 юних одесити та 63 маленькі одеситки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Усі міські пологові будинки Одеси забезпечені електроенергією, водою та теплом і в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях. Найбільшу кількість пологів за тиждень прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 42 немовляти", — йдеться в повідомленні.

Хто святкує іменини цього тижня

8 травня — Василь, Марк, Сергій, Ніка.

9 травня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.

10 травня — Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.

11 травня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна.

12 травня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

13 травня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

14 травня — Акакій, Єремій, Єфим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

Зазначимо, з початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.

Нагадаємо, в Одесі провели унікальну операцію новонародженим. Хірурги прооперували двох немовлят з вадами серця.