В Одессе родилось 135 малышей: кто празднует именины на этой неделе

Новорожденный ребенок. Фото: pixabay

В Одессе родилось 135 маленьких украинцев, среди них три пары близнецов. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики — на свет появились 72 юных одессита и 63 маленьких одесситка.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах. Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 42 младенца", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

8 мая — Василий, Марк, Сергей, Ника.

9 мая — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

10 мая — Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

11 мая — Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

12 мая — Арсений, Артем, Богдан, Василий.

13 мая — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

14 мая — Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

Отметим, с начала года отделами ЗАГС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение более 13 тысяч детей. Среди них 4331 — в Одесской области.

Напомним, в Одессе провели уникальную операцию новорожденным. Хирурги прооперировали двух младенцев с пороками сердца.