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В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

13 февраля 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кто празднует именины на этой неделе на этой неделе
Мальчиков на прошлой неделе родилось больше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На прошлой неделе в Одессе родилось 113 маленьких украинцев, среди которых две пары близнецов. Количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 60. Также через неделю увидели свет 53 маленьких одесситки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Наибольшее количество новорожденных за неделю появилось на свет в городском роддоме №5 — 29 малышей. Все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.

  • 13 февраля — Виктор, Иван, Илья, Никита;
  • 14 февраля — Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей;
  • 15 февраля — Василий;
  • 16 февраля — Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей;
  • 17 февраля — Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий;
  • 18 февраля — Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра;
  • 19 февраля — Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр;

Отметим, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.

Также всех новорожденных государство обеспечивает пакетами малыша. В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. В этом году в Одессе бэби-бокс получили 1 440 семей, а 4 668 семей предпочли деньги.

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