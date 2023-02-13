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В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

13 лютого 2023 20:00
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Анна Мурадова
Редактор
Хто святкує іменини цього тижня цього тижня
Хлопчиків минулого тижня народилося більше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Минулого тижня в Одесі народилося 113 маленьких українців, серед яких дві пари близнюків.  Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 60. Також за тиждень побачили світ 53 маленькі одеситки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Найбільша кількість новонароджених за тиждень з'явилася на світ у міському пологовому будинку №5 — 29 малюків. Усі міські пологові будинки Одеси забезпечені електроенергією, водою та теплом і в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим", — йдеться в повідомленні. 

Хто святкує іменини цього тижня 

Вважається, що якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.  

  • 13 лютого — Віктор, Іван, Ілля, Микита;
  • 14 лютого — Василь, Микола, Петро, ​​Семен, Тимофій;
  • 15 лютого — Василь;
  • 16 лютого — Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій;
  • 17 лютого — Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, ​​Сергій, Федір, Юрій;
  • 18 лютого — Антон, Василина, Макар, Михайло, Олександра;
  • 19 лютого — Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр;

Зазначимо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.

Також усіх новонароджених держава забезпечує пакунками малюка. У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам: одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни. Цього року в Одесі бебі-бокс отримали 1 440 сімей, а 4 668 родин віддали перевагу грошам. 

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