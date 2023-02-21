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В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21 февраля 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кто празднует именины в феврале
Родильные дома работают в полном объеме
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На прошлой неделе в Одессе родилось 113 маленьких украинцев, среди которых три пары близнецов. Количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки, которых появилось на свет 59. Также через неделю увидели свет 54 маленьких одессита.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Все городские роддомы работают в полном объеме, обеспечены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

  • 20 февраля — Александр, Алексей, Петр;
  • 21 февраля — Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор;
  • 22 февраля — Василий, Геннадий, Иван;
  • 23 февраля — Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван;
  • 24 февраля — Всеволод, Дмитрий;
  • 25 февраля — Антон, Евгений, Мария, Алексей;
  • 26 февраля — Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

Отметим, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.

Также всех новорожденных государство обеспечивает пакетами малыша. В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. В этом году в Одессе бэби-бокс получили 1 440 семей, а 4 668 семей предпочли деньги.

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