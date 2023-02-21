Хто святкує іменини в лютому

Пологові будинки працюють у повному обсязі

Минулого тижня в Одесі народилися 113 маленьких українців, серед яких три пари близнюків. Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені дівчатка, яких з'явилося на світ 59. Також за тиждень побачили світ 54 маленькі одесити.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, забезпечені електроенергією, водою та теплом. Медперсонал знаходиться на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.

Хто святкує іменини цього тижня

20 лютого — Олександр, Олексій, Петро;

21 лютого — Андрій, Олександр, Петро, ​​Семен, Сергій, Степан, Федір;

22 лютого — Василь, Геннадій, Іван;

23 лютого — Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван;

24 лютого — Всеволод, Дмитро;

25 лютого — Антон, Євген, Марія, Олексій;

26 лютого — Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.

Зазначимо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.

Також усіх новонароджених держава забезпечує пакунками малюка. У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам: одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни. Цього року в Одесі бебі-бокс отримали 1 440 сімей, а 4 668 родин віддали перевагу грошам.