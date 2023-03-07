В Одессе родилось 127 малышей: кто празднует именины на этой неделе
На прошлой неделе в Одессе родилось 127 маленьких украинцев, что на 14 детей больше, чем на прошлой неделе. Количественное преимущество получили новорожденные девочки — на свет появились 64 юная одесситка и 63 маленьких одесситов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"Все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах. Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 34 младенца", — говорится в сообщении.
Кто празднует именины на этой неделе
- 6 марта — Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Тимофей
- 7 марта — Андрей, Афанасий, Вавило, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, Степан, Тит, Федор, Филипп
- 8 марта — Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей
- 9 марта — Иван, Илларион
- 10 марта — Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор
- 11 марта — Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастян, Сергей
- 12 марта — Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков
Напомним, за год войны в городских роддомах родилось около 7000 маленьких украинцев. Некоторые родители выбирают традиционные варианты имен, а некоторые все же подходят к этому вопросу с креативом. Какие самые популярные имена в Одессе читайте в материале.
Отметим, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.